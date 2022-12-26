الحصاد التقني.. كشوف طبية بفضل ثورة الروبوتات والذكاء الاصطناعي في 2022

روبوتات سابحة داخل الجسم

أصبحت الروبوتات قادرة على التحرك في السوائل مهما كان مستوى ملوحتها، وبعد النجاح داخل المختبرات، بدأ الباحثون باختبارها داخل بيئات بيولوجية حقيقية؛ مثل مزارع الخلايا أو سوائل الجسم أو مياه البحر.

وفي هذا الإطار، طور باحثون في معهد "ماكس بلانك" الألماني، في فبراير/شباط 2022، روبوتات سابحة دقيقة تعمل بالضوء وذات كفاءة أكبر في الحرمة داخل أنظمة بيولوجية، لإيصال الأدوية داخل جسم الإنسان.

وفي مايو/أيار 2022، طور باحثون في مركز "ماكس بلانك إيه تي إتش" الألماني، تقنية تصوير مقطعي بصري صوتي تتعرف لأول مرة على الروبوتات الدقيقة بحجم الخلية الموجودة في كائن حي بدقة عالية.

ونجح باحثون من جامعة "أوساكا" اليابانية، في يونيو/حزيران 2022، في الاستفادة من ديدان صغيرة جدا ومحدودة مدى الحركة تُدعى "نيماتدوز" لاستخدامها في نقل مواد محملة عليها من خلال تغطيتها بطبقات من مادة ذات لزوجة مائية، لإيصال الأدوية إلى الخلايا السرطانية داخل جسم الإنسان.