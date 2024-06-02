مسبار "تشانغي-6" الصيني يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقه
هبط المسبار الفضائي الصيني "تشانغي-6" على الجانب البعيد من القمر بعد قرابة شهر على إطلاقه في مهمة لجمع عيّنات، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن إدارة الفضاء الصينية أنّ المسبار القمري "تشانغي-6" الذي أطلق مطلع مايو/أيار من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في إقليم هاينان جنوبي الصين، هبط كما هو مخطط له في حوض القطب الجنوبي الضخم - آيتكين، أحد أكبر الفوهات الاصطدامية المعروفة في النظام الشمسي.
ولدى بكين خطط طموحة لتصبح قوة فضائية وعلمية، مع أهداف لإنزال رواد فضاء صينيين على سطح القمر بحلول عام 2030، وإنشاء قاعدة في القطب الجنوبي للقمر، وهو ما خلق ساحة تنافس جديدة مع الولايات المتحدة.
وأثار التقدم الصيني في توسيع نطاق وصولها إلى القمر والمريخ مخاوف وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، لا سيما في التأخير على برنامجها "أرتميس" الخاص بالقمر، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".