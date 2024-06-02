مسبار "تشانغي-6" الصيني يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقه

هبط المسبار الفضائي الصيني "تشانغي-6" على الجانب البعيد من القمر بعد قرابة شهر على إطلاقه في مهمة لجمع عيّنات، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بكين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن إدارة الفضاء الصينية أنّ المسبار القمري "تشانغي-6" الذي أطلق مطلع مايو/أيار من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في إقليم هاينان جنوبي الصين، هبط كما هو مخطط له في حوض القطب الجنوبي الضخم - آيتكين، أحد أكبر الفوهات الاصطدامية المعروفة في النظام الشمسي.