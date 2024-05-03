الصين تطلق أول مهمة في العالم لاستكشاف جانب القمر البعيد

تستعد الصين لإطلاق مسبار يتوّلى مهمة استرداد عينات من الجانب البعيد من القمر وإعادتها إلى الأرض في غضون شهرين؛ ما يمثل علامة فارقة في استكشاف الفضاء.

ولدى بكين خطط طموحة لتصبح قوة فضائية وعلمية، مع أهداف لإنزال رواد فضاء صينيين على سطح القمر بحلول عام 2030، وإنشاء قاعدة في القطب الجنوبي للقمر، وهو ما خلق ساحة تنافس جديدة مع الولايات المتحدة.

وأثار التقدم الصيني في توسيع نطاق وصولها إلى القمر والمريخ مخاوف وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، لا سيما في التأخير على برنامجها "أرتميس" الخاص بالقمر، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".