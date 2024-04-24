ناسا تطلق مشروع "كلب آلي" لاستكشاف سطح القمر
أطلق باحثون من ناسا مشروعًا جديدًا يهدف إلى تدريب "كلب آلي" على المشي بثبات وهدوء على سطح القمر.
وبحسب "ياهو نيوز" تم تسمية الروبوت الرباعي الأرجل "سبيريت"، وهو جزء من مشروع "علوم الأسطح المستقلة ذات الأرجل في البيئات التناظرية" (LASSIE)، الذي يهدف إلى تعليم الروبوتات التكيف مع بيئاتها المتغيرة.
وشمل الفريق المتخصص في المشروع مجموعة متنوعة من الباحثين، بمن في ذلك المهندسون وعلماء الكواكب وعلماء الإدراك.
ويهدف المشروع إلى تزويد الروبوت بالقدرة على استشعار وفهم البيئة من حوله، وتكييف حركته وفقًا للظروف.
وبالتعاون مع وكالة ناسا، حصل الفريق على منحة بقيمة 2 مليون دولار لمدة عامين لتطوير التكنولوجيا اللازمة لإرسال الروبوتات إلى سطح القمر.
وعند وصولها هناك، ستتعلم الروبوتات (الكلاب) طرق التكيف مع البيئة المحلية، وإطلاق تحذيرات من بعض المخاطر القريبة.
وعلقت فيفي تشيان، البروفيسور المساعد في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة جنوب كاليفورنيا، على أهمية المشروع، قائلة "يحتاج الروبوت ذو الأرجل إلى أن يكون قادرًا على اكتشاف ما يحدث عندما يتفاعل مع الأرض تحته، وأن يعدل بسرعة إستراتيجيات الحركة وفقًا لذلك".
ويسعى الباحثون إلى تطوير تكنولوجيا الروبوتات بما يتجاوز الكلاب الآلية البسيطة، إذ يدرسون تطبيق البحث على الروبوتات ذات العجلات، والتي تمتلك 6 أرجل أيضًا.
وكانت "سبيريت" جرَّبت الروبوتات الجديدة في العديد من البيئات المختلفة، بدءًا من شواطئ كاليفورنيا وصولاً إلى تلال ماونت هود المليئة بالجليد.