ناسا تطلق مشروع "كلب آلي" لاستكشاف سطح القمر

أطلق باحثون من ناسا مشروعًا جديدًا يهدف إلى تدريب "كلب آلي" على المشي بثبات وهدوء على سطح القمر.

وبحسب "ياهو نيوز" تم تسمية الروبوت الرباعي الأرجل "سبيريت"، وهو جزء من مشروع "علوم الأسطح المستقلة ذات الأرجل في البيئات التناظرية" (LASSIE)، الذي يهدف إلى تعليم الروبوتات التكيف مع بيئاتها المتغيرة.

وشمل الفريق المتخصص في المشروع مجموعة متنوعة من الباحثين، بمن في ذلك المهندسون وعلماء الكواكب وعلماء الإدراك.

ويهدف المشروع إلى تزويد الروبوت بالقدرة على استشعار وفهم البيئة من حوله، وتكييف حركته وفقًا للظروف.

وبالتعاون مع وكالة ناسا، حصل الفريق على منحة بقيمة 2 مليون دولار لمدة عامين لتطوير التكنولوجيا اللازمة لإرسال الروبوتات إلى سطح القمر.