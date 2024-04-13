منها القدرة على التفكير.. تسريبات تكشف عن ميزات "GPT-5" المُنتظر
كشفت تسريبات عن أبرز ميزات في نموذج شركة "OpenAI" الأكثر تطورًا "GPT-5"، الذي ينتظره مجتمع الذكاء الاصطناعي بفارغ الصبر.
المحول التوليدي المُدرب مسبقًا المعروف بـ"GPT" هو عبارة عن سلسلة من نماذج اللغات الكبيرة (LLM)، التي طورتها "OpenAI"، التي أثرت بشكل كبير على مجالات الذكاء الاصطناعي.
وجرى تصميم "GPT" لفهم وإنشاء النصوص بناءً على الطلبات التي يتلقاها من المستخدم، تماماً كما يفعل البشر، على أن يتم تدريب هذه النماذج من مجموعة واسعة من البيانات.
ولعبت مجموعة نماذج "GPT" دورًا فعالًا في نشر التطبيقات المستندة إلى نماذج اللغات الكبيرة، ووضع معايير جديدة لما هو ممكن في معالجة اللغة الطبيعية وتوليدها وما بعده.
معلومات عن "GPT-5"
في وقت سابق من العام الجاري، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI" سام ألتمان أنهم كانوا يعملون بالفعل على "GPT-5"، لكنه لم يشارك أي تفاصيل حول الإصدار.
وفيما كانت شركة "OpenAI" قد أعلنت عن "GPT-4" بعد أشهر قليلة من إطلاق "ChatGPT"، أفادت التقارير بأن الشركة كانت تعمل على الإصدار الجديد لمدة عامين تقريبًا.
وفي حال اتبعت الشركة مع "GPT-5" جدولًا زمنيًا مشابهًا، قد نرى نموذج اللغة الكبير القادم في وقت ما في عام 2025، ومع ذلك، زعم تقرير حديث أن "OpenAI" قد تعلن عن "GPT-5" في وقت ما هذا الصيف.
وسيكون "GPT-5" بمثابة تحسين كبير، وسيحتوي على ميزات أكثر مقارنة بالإصدار الحالي، ومنها القدرة على التفكير، بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان.
كما أكدت الشركة أيضًا أن "GPT-5" سيكون نموذجًا لغويًا متطورًا يجعلك تشعر وكأنك تتواصل مع شخص وليس مع آلة، وفي حين يمكن لـ "GPT-4" حاليًا معالجة كل من النص والصورة، أشارت الشركة إلى أن أهم مجالات التقدم المرتقب ستكون بشأن القدرة على التفكير.
ويتم حاليًا تشغيل الإصدار المجاني من "ChatGPT" بواسطة "GPT-3.5"، وهو نموذج قديم إلى حد ما، أما إذا كنت تريد استخدام أحدث طراز من "OpenAI"، فسيتعين عليك دفع 20 دولارًا شهريًا، ووفقًا للاتجاه الحالي، يبدو أن "GPT-5" سيكون على الأرجح مقفلاً خلف نظام الاشتراك المدفوع المماثل.