منها القدرة على التفكير.. تسريبات تكشف عن ميزات "GPT-5" المُنتظر

وجرى تصميم "GPT" لفهم وإنشاء النصوص بناءً على الطلبات التي يتلقاها من المستخدم، تماماً كما يفعل البشر، على أن يتم تدريب هذه النماذج من مجموعة واسعة من البيانات.

ولعبت مجموعة نماذج "GPT" دورًا فعالًا في نشر التطبيقات المستندة إلى نماذج اللغات الكبيرة، ووضع معايير جديدة لما هو ممكن في معالجة اللغة الطبيعية وتوليدها وما بعده.

معلومات عن "GPT-5"

في وقت سابق من العام الجاري، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI" سام ألتمان أنهم كانوا يعملون بالفعل على "GPT-5"، لكنه لم يشارك أي تفاصيل حول الإصدار.

وفيما كانت شركة "OpenAI" قد أعلنت عن "GPT-4" بعد أشهر قليلة من إطلاق "ChatGPT"، أفادت التقارير بأن الشركة كانت تعمل على الإصدار الجديد لمدة عامين تقريبًا.

وفي حال اتبعت الشركة مع "GPT-5" جدولًا زمنيًا مشابهًا، قد نرى نموذج اللغة الكبير القادم في وقت ما في عام 2025، ومع ذلك، زعم تقرير حديث أن "OpenAI" قد تعلن عن "GPT-5" في وقت ما هذا الصيف.