غوغل أمام تحدٍّ جديدٍ.. ماذا تُحضّر "OpenAI"؟

من سيتحكم بالسوق؟

في حين أنه سيكون من الرائع أن نرى كيف يمكن لـ"OpenAI" أن تغيّر الطريقة التي نبحث بها عن أمور معينة في المستقبل، إلا أن هذا الأمر قد لا يكون سهلًا؛ لأن "غوغل" تتحكم بالسوق عندما يتعلّق الأمر بالبحث.

إذ تتعامل "غوغل" مع حجم مذهل من استعلامات البحث يُقدّر بـ 99000 كل ثانية، و5.94 مليون كل دقيقة، و356.4 مليون كل ساعة، و8.55 مليار كل يوم، وما يُقدّر بنحو 2 تريليون عملية بحث على مستوى العالم سنويًّا.

وفي هذا الإطار، يجب التنبيه إلى أن "ChatGPT" هو التطبيق الأسرع نموًّا على الإطلاق مع نحو 180 مليون مستخدم، محققًا في شهرين ما استغرقه فيسبوك وتويتر من سنوات لتحقيقه.

وبافتراض أن جميع مستخدمي "OpenAI" أجروا ما متوسطه 4 عمليات بحث يوميًّا، فقد يصل عدد عمليات البحث اليومية إلى 720 مليون عملية بحث، وهو رقم لا يزال بعيدًا عن 8.55 مليار بحث يومي لـ"غوغل".

لذلك، إذا أرادت "OpenAI" المنافسة، فسيتعين عليها تقديم منتج مفيد مع سبب مقنع لاستخدامه. ولن يكفي مجرد إنشاء محرك بحث جديد لدخول المنافسة مع العمالقة مثل "غوغل"، التي من خلال نظام أندرويد وخدماتها الأخرى تمكّنت من أن تصبح جزءًا من حياة المستخدمين.