غوغل ليس الوحيد: تعرّف على محركات البحث الشهيرة الأخرى
شكل العام 2023 نقطة تحول بشكل خاص في مجال البحث، حيث شهد تطورات كبيرة في تكامل الذكاء الاصطناعي مع محركات البحث لتحسين تجربة المستخدم. وفيما يلي، سنقدم نظرة عامة على محركات البحث الرائدة التي تهيمن على عالم الإنترنت بخلاف غوغل، الذي على الرغم من أن لديه ما يزيد على 81.74% من حصة سوق البحث، إلا أن هناك أيضًا مجموعة واسعة من المحركات الأخرى.
محرك بحث بينغ
حل "Bing" محل محرك بحث "MSN" ردًا من مايكروسوفت على غوغل، الذي تم إطلاقه في العام 2009. ويمتلك حاليًا 3.38% من حصة سوق البحث في جميع أنحاء العالم و7.73% في الولايات المتحدة.
وفي الآونة الأخيرة، حقق "Bing" تطورات كبيرة، لا سيما مع تقديم "Bing Chat" وتطويره، والذي تمت إعادة تسميته، مؤخرًا، باسم "Copilot" الذي يسمح للمستخدمين بالدخول في حوار مع محرك البحث، وطرح الأسئلة وتلقي الإجابات في شكل محادثة.
كذلك، قام "Bing" بالكثير من عمليات التطوير في المجال الإعلاني في إطار جهوده لمواكبة غوغل، وإضافة عدد من الميزات إلى "Microsoft Ads" وإطلاق "pubCenter"، وهو نظير لغوغل "AdSense".
محرك بحث بايدو
تأسس بايدو في العام 2000، وهو محرك البحث المهيمن في الصين، إذ تبلغ حصته في السوق أكثر من 66.52%، بينما لدى "غوغل" نسبة 2.34% و"بينغ" 13.42%.
وكانت اللحظة المحورية في رحلة بايدو للذكاء الاصطناعي في "WAVE SUMMIT 2023"، حيث أعلن عن تحسينات جوهرية على "ERNIE Bot"، وهو نموذج لغة كبير معزز بالمعرفة يضم 100 مليون مستخدم حتى الآن. وفي الوقت الذي يشهد فيه بايدو 3.3 مليار عملية بحث يوميًا، إلا أنه يتمتع بنفوذ ضئيل خارج الصين.
محرك بحث ياندكس
تعود جذور "Yandex" إلى مشروع بدأه مطوران روسيان للمساعدة في تصنيف براءات الاختراع، في العام 1990، تحت إشراف شركة "أركاديا". تم اعتماد مصطلح "Yandex" في العام 1993، وهو يرمز إلى "Yet Another inDEXer". وتم إطلاق نطاق "Yandex.ru" في العام 1997، وهو يدير حاليًا حوالي 69.79% من جميع عمليات البحث في روسيا و1.78% على مستوى العالم.
وفي 27 يناير 2023، تم تسريب ما يقرب من 44 جيجابايت من كود مصدر"Yandex"، ما يوفر نظرة غير مسبوقة على الأعمال الداخلية لمحرك البحث، بما في ذلك هيكله البرمجي بالكامل. وكان هذا التسرب مهمًا ليس فقط بسبب حجمه ولكن أيضًا لأنه كشف عن أكثر من 17,800 من عوامل التصنيف التي تستخدمها "Yandex" لتصنيف مواقع الويب في نتائج البحث.
دك دك غو
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وتجدر الإشارة إلى أنه لا تزال هناك إعلانات على "DuckDuckGo"، ولكنها ليست إعلانات مخصصة. ومع ما يقرب من 94 مليون عملية بحث مباشرة يوميًا، فإنه يكتسب زخمًا متصاعداً في سوق البحث.