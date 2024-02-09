غوغل ليس الوحيد: تعرّف على محركات البحث الشهيرة الأخرى

حل "Bing" محل محرك بحث "MSN" ردًا من مايكروسوفت على غوغل، الذي تم إطلاقه في العام 2009. ويمتلك حاليًا 3.38% من حصة سوق البحث في جميع أنحاء العالم و7.73% في الولايات المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة، حقق "Bing" تطورات كبيرة، لا سيما مع تقديم "Bing Chat" وتطويره، والذي تمت إعادة تسميته، مؤخرًا، باسم "Copilot" الذي يسمح للمستخدمين بالدخول في حوار مع محرك البحث، وطرح الأسئلة وتلقي الإجابات في شكل محادثة.

كذلك، قام "Bing" بالكثير من عمليات التطوير في المجال الإعلاني في إطار جهوده لمواكبة غوغل، وإضافة عدد من الميزات إلى "Microsoft Ads" وإطلاق "pubCenter"، وهو نظير لغوغل "AdSense".