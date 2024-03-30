أداة جديدة لاستنساخ الصوت من "OpenAI".. إليك تفاصيلها

تدريب النموذج

يدعم نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تشغيل المحرك الصوتي من "OpenAI" إمكانات الصوت والقراءة بصوت عالٍ، ويحتوي على أصوات معدة مسبقًا لتحويل النص إلى كلام.

كما يتم تدريب نماذج المحرك الصوتي على تشغيل عدد هائل من تسجيلات الكلام، التي يتم الحصول عليها عادةً من المواقع العامة ومجموعات البيانات حول الويب.

وفي السياق عينه، يرى العديد من موردي الذكاء الاصطناعي الإبداعي، أن بيانات التدريب هي ميزة تنافسية، وتشكل أيضًا مصدرًا محتملاً للدعاوى القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية.

وبالفعل، تمت مقاضاة "OpenAI" سابقًا؛ بسبب مزاعم بأن الشركة انتهكت قانون الملكية الفكرية من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، بما في ذلك الصور والأعمال الفنية والأكواد والمقالات والكتب الإلكترونية، دون تقديم ائتمان أو أجر للمبدعين أو المالكين.

توليف الصوت

يعمل "Voice Engine" على أخذ عينة صوتية صغيرة ونص، ثم إنتاج خطاب واقعي يطابق المتحدث الأصلي. ويقوم النموذج في الوقت نفسه، بتحليل بيانات الكلام والبيانات النصية المراد قراءتها بصوت عالٍ، مما يؤدي إلى إنشاء صوت مطابق، دون الحاجة إلى إنشاء نموذج مخصص لكل مستخدم.

يذكر أن هذه ليست بتقنية جديدة. فقد قام عدد من الشركات الناشئة بتقديم منتجات استنساخ الصوت لسنوات، من "ElevenLabs" إلى "Replica Studios" إلى "Papercup" إلى "Deepdub" إلى "Respeecher". وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى، مثل: أمازون، غوغل، مايكروسوفت.