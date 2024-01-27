"فورتنايت" تعود إلى أجهزة آيفون بعد غياب 4 سنوات
تعود لعبة "فورتنايت" الشهيرة قريباً إلى أجهزة آيفون بعد غياب استمر 4 سنوات، بحسب ما أعلنت الشركة المطورة.
ووفق شبكة "بي بي سي"، فإنه سيتم السماح لشركة "إيبيك" المطورة للعبة بتشغيل متجر التطبيقات الخاص بها على أجهزة آبل، بعد إقرار قانون الاتحاد الأوروبي الجديد المصمم لزيادة المنافسة.
وفي الوقت الحالي، يمكن لأي شخص لديه جهاز آيفون تنزيل التطبيقات فقط من متجر التطبيقات الخاص بشركة آبل.
لكنّ يتحتم على الأخيرة أن تسمح لعملائها بالوصول إلى متاجر التطبيقات البديلة على أجهزة "iOS" المشتراة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من آذار/مارس المقبل.
وكتبت الشركة المطورة في منشور على موقع "إكس": "هل تتذكرون لعبة Fortnite على نظام التشغيل iOS؟ كيف نعيد ذلك مرة أخرى؟ قانون جديد مهم في الاتحاد الأوروبي يجعل هذا ممكناً".
ومن المعروف أن "إيبيك" سحبت لعبة "فورتنايت" من متجر التطبيقات بعد عدم موافقتها على سياسات آبل؛ لذلك لم تعد منذ عام 2020، متاحة على متجر التطبيقات "آب ستور".
وفي ذلك الوقت، اتُهمت شركة آبل بخلق احتكار؛ لأنها لم تمنح العملاء والمطورين أي خيار سوى المرور عبر قنواتها الخاصة، وفرض عمولة تصل إلى 30٪.
وهذا يعني أن المطورين الذين يفشلون في تلبية معايير آبل للتواجد في متجر التطبيقات، أو لا يرغبون في دفع رسومه، يتم إبعادهم عن ملايين الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة "أيوس".
والغرض من قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة هو محاولة الحفاظ على أسواق مفتوحة وتنافسية؛ حيث يمكن للعديد من الشركات العمل بنجاح جنباً إلى جنب.
ويهدف قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي الجديد إلى جعل السوق أكثر عدالة للشركات القائمة والشركات الصغيرة.
وسيجبر القانون الجديد شركة آبل أيضًا على فتح خيار المتصفح بشكل أكبر، بحيث يتمكن مستخدمو الاتحاد الأوروبي من إلغاء الاشتراك في استخدام متصفح الويب Safari الخاص بالشركة منذ أول مرة يفتحونه فيه.
من جهتها، حذرت "آبل" من أنه بينما كانت تضع معايير عالية لجميع التطبيقات، فإنها تعتقد أن هذه الخطوة ستخلق مخاطر أمنية إضافية للعملاء، وتزيد من خطر تعرضهم للبرامج الضارة وعمليات الاحتيال المخبأة داخل تطبيقات متاجر الطرف الثالث.