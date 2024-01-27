"فورتنايت" تعود إلى أجهزة آيفون بعد غياب 4 سنوات

تعود لعبة "فورتنايت" الشهيرة قريباً إلى أجهزة آيفون بعد غياب استمر 4 سنوات، بحسب ما أعلنت الشركة المطورة.

ووفق شبكة "بي بي سي"، فإنه سيتم السماح لشركة "إيبيك" المطورة للعبة بتشغيل متجر التطبيقات الخاص بها على أجهزة آبل، بعد إقرار قانون الاتحاد الأوروبي الجديد المصمم لزيادة المنافسة.

وفي الوقت الحالي، يمكن لأي شخص لديه جهاز آيفون تنزيل التطبيقات فقط من متجر التطبيقات الخاص بشركة آبل.

لكنّ يتحتم على الأخيرة أن تسمح لعملائها بالوصول إلى متاجر التطبيقات البديلة على أجهزة "iOS" المشتراة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من آذار/مارس المقبل.

وكتبت الشركة المطورة في منشور على موقع "إكس": "هل تتذكرون لعبة Fortnite على نظام التشغيل iOS؟ كيف نعيد ذلك مرة أخرى؟ قانون جديد مهم في الاتحاد الأوروبي يجعل هذا ممكناً".

ومن المعروف أن "إيبيك" سحبت لعبة "فورتنايت" من متجر التطبيقات بعد عدم موافقتها على سياسات آبل؛ لذلك لم تعد منذ عام 2020، متاحة على متجر التطبيقات "آب ستور".