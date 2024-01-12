كيف تحمي نفسك من لصوص آيفون؟

إذا كنت تعتقد أنك لا تشكل هدفاً لقراصنة الإنترنت، وتترك جهاز آيفون الخاص بك من دون حماية ومراقبة، فأنت مخطىء من دون أدنى شك وتعرض نفسك للمخاطر الإلكترونية.

يمنعونك من الوصول إلى جهازك الخاص

يبدو أنه في الآونة الأخيرة، تنتشر طريقة معقدة ولكنها مثيرة للقلق للتحكم في هاتف iPhone من قبل القراصنة، وإغلاقه بشكل دائم.

ويتم ذلك عبر استغلال بعض القراصنة إعداداً أمنياً، يسمى مفتاح الاسترداد، الذي يجعل من المستحيل تقريباً على المالكين الوصول إلى صورهم ورسائلهم وبياناتهم وغيرها.

حتى أن بعض الضحايا قالوا إن حساباتهم المصرفية قد تم استنزافها بعدما تمكن اللصوص من الوصول إلى تطبيقاتهم المالية.