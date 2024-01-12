كيف تحمي نفسك من لصوص آيفون؟
إذا كنت تعتقد أنك لا تشكل هدفاً لقراصنة الإنترنت، وتترك جهاز آيفون الخاص بك من دون حماية ومراقبة، فأنت مخطىء من دون أدنى شك وتعرض نفسك للمخاطر الإلكترونية.
يمنعونك من الوصول إلى جهازك الخاص
يبدو أنه في الآونة الأخيرة، تنتشر طريقة معقدة ولكنها مثيرة للقلق للتحكم في هاتف iPhone من قبل القراصنة، وإغلاقه بشكل دائم.
ويتم ذلك عبر استغلال بعض القراصنة إعداداً أمنياً، يسمى مفتاح الاسترداد، الذي يجعل من المستحيل تقريباً على المالكين الوصول إلى صورهم ورسائلهم وبياناتهم وغيرها.
حتى أن بعض الضحايا قالوا إن حساباتهم المصرفية قد تم استنزافها بعدما تمكن اللصوص من الوصول إلى تطبيقاتهم المالية.
مراقبة المستخدم
من المهم أن نشير هنا إلى أن هذا النوع من الهجمات يصعب تحقيقه. فهو يتطلب من القراصنة أن يراقبوا المستخدم وهو يدخل رمز المرور الخاص بالجهاز أو التلاعب بمالك الجهاز حتى يتمكن من مشاركة رمز المرور الخاص به أو من خلال كاميرات المراقبة في المطاعم أو أي مكان.
وبعد استيلائه على الجهاز، يمكن للسارق تغيير رمز المرور وإيقاف تشغيل "Find my iPhone" بحيث يمنع الآخرين من تتبع موقعه، ثم إعادة تعيين مفتاح الاسترداد، وهو رمز معقد مكون من 28 رقماً يهدف إلى حماية الهاتف من قراصنة الإنترنت.
وتطلب آبل هذا المفتاح للمساعدة في إعادة تعيين رمز الهاتف أو استعادة الوصول إليه في محاولة لتعزيز أمان المستخدم. ولكن إذا قام القراصنة بتغييره، فلن يكون لدى المالك الأصلي الرمز الجديد وسيتم حظر دخوله إلى حسابه وهاتفه.
رأي آبل
من جهتها، أشارت شركة آبل إلى أنها تتعاطف مع الأشخاص الذين مروا بهذه التجربة، مشددة على أنها تأخذ جميع الهجمات التي شُنّت على مستخدميها على محمل الجد، بغض النظر عن مدى ندرتها.
كما أضافت الشركة أنها تعمل بلا كلل كل يوم لحماية حسابات مستخدميها وبياناتهم، وتبحث دائماً عن وسائل حماية إضافية ضد التهديدات الناشئة.
وأطلقت "آبل" تحذيراً للمستخدمين عبر موقعها الإلكتروني جاء فيه: "أنت مسؤول عن الحفاظ على الوصول إلى أجهزتك الموثوقة ومفتاح الاسترداد الخاص بك. وإذا فقدت هذين العنصرين، فقد يتم منعك من الوصول إلى حسابك بشكل دائم".
طرق الحماية
في الوقت الحالي، هناك عدد قليل من الخطوات التي يمكن للمستخدمين اتخاذها لحماية أنفسهم من قرصنة هواتفهم، ومن بينها:
حماية رمز المرور: من المنطقي أن تكون الخطوة الأولى هي حماية رمز المرور. ويمكن للمستخدمين استعمال Face ID أو Touch ID عند فتح هواتفهم في الأماكن العامة لتجنب الكشف عن رمز المرور الخاص بهم لأي شخص قد يراقبهم.
ويمكن للمستخدمين أيضًا إعداد رمز مرور أطول يصعب اكتشافه. كما يجب على مالكي الأجهزة تغيير رمز المرور فوراً إذا اعتقدوا أن شخصاً آخر قد شاهده.
إعدادات وقت الشاشة: هناك خطوة أخرى يمكن أن يأخذها أي شخص بعين الإعتبار، وهي الإختراق الذي لا تدعمه شركة آبل بالضرورة، ولكن يتم تداوله عبر الإنترنت. فضمن إعداد Screen Time الخاص بجهاز آيفون، والذي يسمح للأهل بوضع قيود على كيفية استخدام الأطفال للجهاز، هناك خيار لإعداد كلمة مرور ثانوية مطلوبة من أي مستخدم قبل أن يتمكنوا من تغيير رمز آبل بنجاح. من خلال ذلك، ستتم مطالبة اللص أو القراصنة بكلمة المرور الثانوية قبل تغيير كلمة المرور الرئيسية.
نسخة احتياطية للهاتف: يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم عن طريق إجراء نسخ احتياطي منتظم لجهاز آيفون عبرiCloud ، بحيث يمكن استرداد البيانات في حالة سرقة الجهاز.
وفي الوقت نفسه، قد يرغب المستخدمون في التفكير في تخزين الصور المهمة أو الملفات والبيانات الحساسة الأخرى في خدمة سحابية أخرى، مثل Google Photos أو Microsoft OneDrive أو Amazon Photos أوDropbox. وعلى الرغم من أن ذلك لن يمنع أي مقرصن من الوصول إلى الجهاز، إلا أنه يحد من بعض التداعيات إذا حدث ذلك.