الحصاد التقني.. استكشاف الفضاء يسجل قفزات مبهرة في 2022

سياحة فضائية

أعلنت شركة الجمعية المدارية الأمريكية، مطلع العام 2022، عن عزمها بناء محطة فضائية خاصة في مدار حول الأرض، مع تحقيق شرط محاكاة الجاذبية الأرضية في الفضاء.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الرفاهية، لتستقطب رجال أعمال يخططون لتعدين الأجسام الكونية البعيدة، أو سياسيين يرغبون في عقد اجتماعاتهم الخاصة، فضلا عن جذب سياح أثرياء لخوض تجربة لا تتاح لمعظم البشر.

حياة على قمر

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، توقعت دراسة نشرتها مجلة نيتشر كوميونيكيشنز العلمية، أن يحتوي سطح يوروبا الجليدي على جيوب من المياه، وذلك بسبب التشابه الشديد مع سطح جزيرة غرينلاند على الأرض، حيث يحتوي كلا السطحين على تلال جليدية متناظرة.

ويفسح هذا المجال أمام مهمة "يوروبا كليبر" التابعة لوكالة الإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) لرصد بيئات داعمة للحياة على سطح يوروبا، من خلال استخدام الرادار ريزون ذي المستشعر المخترق للجليد والموجود على سطح المركبة.