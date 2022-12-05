"ناسا" تكشف عن مساعيها لزراعة الطماطم في الفضاء
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن مساع تجريها حالياً لزراعة نوع من الطماطم في الفضاء، في إطار مشروع أطلق عليه "الدراسة Veg-05".
وقالت وكالة "ناسا" في مدونة لها، مؤخراً، إن مهندسة الطيران نيكول مان بدأت في تركيب ما يعرف باسم الدراسة Veg-05 على محطة الفضاء الدولية.
ويدلل الاسم الطويل والمعقد للدراسة Veg-05 على "القيمة الغذائية لانتقاء وتناول السلطة والمحاصيل الإنتاجية وقابلية تكملة تحقيق نظام الغذاء في محطة الفضاء الدولية".
وفي الأساس، الهدف من Veg-05 هو زراعة نباتات الطماطم القزمة (طماطم كرزية) في إطار علاجين مختلفين لجودة الضوء في الفضاء، وفي دراسة موازية أرضية واحدة.
وأرسلت الوكالة في 26 نوفمبر/ تشرين ثاني بذور الطماطم الثمينة للبعثة بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9".
وبمجرد ظهور الطماطم، سيقوم الطاقم بتحليل الاختلافات في محصول الفاكهة والتركيب الغذائي والمستويات الميكروبية أو كمية البكتيريا الموجودة.
وسيتم إجراء هذا التحليل باستخدام الأدوات العلمية وكذلك الدراسات الاستقصائية الشخصية، للاطلاع على كامل تفاصيل تلك "الطماطم الكونية".
ويخطط أعضاء فريق الدراسة لتناول الطماطم حرفيًا وتقييم النكهة والملمس والعصارة وأشياء أخرى نأخذها في الاعتبار عادةً عند التسوق لشراء مكونات مارينارا محلية الصنع.
وتثور تساؤلات عن شكل هذه الطماطم الكونية التي يطلق عليها رسميًا Red Robin، وما إذا ستكون أشبه بجسد لين ممتلئ أو أقرب إلى تلك الطماطم الصلبة للصلصات والسلطات الطازجة أو ربما يمكن الحصول على كلا القوامين.
ويبدو أن "ناسا" تستعد لمستقبل مفعم بالأمل من الفضاء السحيق والمريخ وبعثات رواد الفضاء القمرية الطويلة جدًا، حيث تمهد المهمة Artemis I الطريق بالفعل لقواعد القمر والموائل والاتصال بالإنترنت، مما سيفسح المجال في النهاية لحلم الوكالة بنقل البشر إلى المريخ.
وحقيقة الأمر هي أن الطعام الطازج سيكون في النهاية أكثر تغذية - ولذيذا - لأي شخص يغامر باحتضان الكون البعيد.
ومن الصعب أيضًا نقل طعام الأرض إلى رواد الفضاء الذين لديهم مهام إعادة إمداد، وهو خيار معقد ومكلف لن يكون ممكنًا على الإطلاق لأولئك الذين يتجهون في رحلات طويلة الأجل يومًا ما.
وكتبت "ناسا" في لمحة عامة عن الدراسة: "النظام الغذائي المعبأ الذي تستخدمه حاليًا أطقم العمل في مدار أرضي منخفض يعمل بشكل جيد ويدعم الوجود البشري المستمر في الفضاء منذ 2 نوفمبر 2000".
وأضافت: "ومع ذلك، فإنها تعتمد على مهام إعادة الإمداد المتكررة، خلال مهمة مدتها سنتان أو ثلاث سنوات إلى المريخ، ستتدهور الفيتامينات وجودة الأطعمة المعبأة بمرور الوقت".
وتابعت: "ستوفر المكملات الغذائية بالمحاصيل الطازجة الصالحة للأكل العناصر الغذائية اللازمة مع تعزيز التنوع الغذائي أيضًا".
وقالت الوكالة إن "الأدلة القصصية تدعم أيضًا إمكانية تحقيق فوائد نفسية لرواد الفضاء، متجذرة في الاستمتاع بتناول الطعام ورعاية النباتات".
وفي العام الماضي، تناول طاقم المحطة الفضائية سندوتشات التاكو الفضائية أيضًا، لأن رواد الفضاء تمكنوا من حصاد بعض الفلفل الحار الأخضر، (على الرغم من ذلك، لم تكن سندوتشات التاكو هذه جزءًا رسميًا من Veggie).