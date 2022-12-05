"ناسا" تكشف عن مساعيها لزراعة الطماطم في الفضاء

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن مساع تجريها حالياً لزراعة نوع من الطماطم في الفضاء، في إطار مشروع أطلق عليه "الدراسة Veg-05".

وقالت وكالة "ناسا" في مدونة لها، مؤخراً، إن مهندسة الطيران نيكول مان بدأت في تركيب ما يعرف باسم الدراسة Veg-05 على محطة الفضاء الدولية.