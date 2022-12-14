مهمة علمية تبدأ الخميس.. ناسا تجري أول مسح للمياه على الأرض من الفضاء

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ فالكون 9، الذي تملكه وتشغله شركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (سبيس إكس)، قبل فجر يوم الخميس من قاعدة قوة الفضاء الأمريكية فاندنبرج على بعد حوالي 170 كيلومترا شمال غرب لوس أنجليس لتحمل القمر الصناعي إلى المدار.

وإذا سارت جميع الترتيبات وفقا للمخطط له، سيقدم القمر الصناعي بيانات بحثية خلال بضعة أشهر.

ويستخدم القمر الصناعي، الذي جرى تطويره على مدار ما يقرب من 20 عاما، تكنولوجيا يقول العلماء إنها قادرة على جمع قياسات لطول وسطح المحيطات والبحيرات ومخزونات المياه والأنهار بتفاصيل عالية الدقة تغطي 90 في المئة من العالم.