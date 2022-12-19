الأول من نوعه.. "روبوت دودة" للاستخدامات الطبية والبيئية

طور باحثون في الولايات المتحدة، روبوتًا جديدًا من مادة هلامية، يزحف مثل الدود عند تغير الحرارة، بفضل تصميمه الذكي الأول من نوعه في مجال الروبوتات المرنة.

ووفق الباحثين من جامعة "جونز هوبكنز"، فإنه يمكن توظيف "الروبوت" في تطبيقات مختلفة، تتضمن الحركة داخل الجسم البشري لإيصال الأدوية إلى مناطق محددة، فضلًا عن إمكانية استخدامها لمراقبة قاع المحيطات ودراسة سطحها.

وأشاروا في دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس روبوتكس" العلمية ونقل عنها موقع "تيك إكسبلور"، إلى أن "الروبوتات الهلامية مصنوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يسمح بإنتاجها على نطاق واسع".