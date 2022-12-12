"يومي".. روبوت جرّاح يساعد أطباء الأسنان في الجراحات الدقيقة
وافقت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية حديثًا على استخدام نظام "يومي" الروبوتي من شركة "نيوسيس" الأمريكية، لمساعدة أطباء الأسنان على إجراء عمليات جراحة الأسنان وحفرها وزراعتها بأعلى دقة ممكنة.
ويعتمد الروبوت على فحص فم المريض بواسطة تقنية مسح ثلاثية الأبعاد، لتحديد الزوايا والأبعاد الدقيقة اللازمة لحفر عظام الفك وتثبيت الزرعات السنية.
واستخدم الدكتور رياز أنصاري صاحب عيادة لطب الأسنان في الولايات المتحدة، الروبوت المساعد لحفر عظام الفك وزراعة الأسنان.
وينفذ "أنصاري" الجراحة السنية في البداية على الحاسوب، ثم ينشئ خطة يتبعها الروبوت خلال عملية الجراحة الحقيقية في فم المريض.
وقال أنصاري: "تتطلب زرعات الأسنان في عظم الفك دقة عالية لزراعتها في مكانها الصحيح نظرًا للبنية الحيوية للفك، وحساسية الأسنان القريبة، وجذورها والأعصاب المرتبطة بها".
وأضاف: "يجب وضع الزرعة السنية في مكانها الصحيح، ووفق زاوية محددة، وعمق دقيق، بين السطحين الداخلي والخارجي للسن"؛ وفقًا لموقع ميديكال إكسبريس.
ويساعد الروبوت طبيب الأسنان في زراعة تاج مطابق تشريحيًا للأسنان، ما يسمح بديمومته لفترة طويلة، مع تسريع المدة اللازمة لإجراء عمليات الأسنان.
وتستغرق العملية التقليدية حوالي ساعة ونصف الساعة، ولكن وقت الجراحة الحقيقي لا يتعدى 10 دقائق، ويمكن اختصار الوقت المتبقي الذي يقضيه الطبيب في تجهيز الزرعة داخل فم المريض.
وأضاف أنصاري: "قمنا بعمليات زراعة الأسنان على مدى 30 عامًا، واعتمدنا على الأيدي البشرية فقط، ما يستهلك وقتًا طويلًا لفحص الفم من الداخل، وتعديل وضعية الجراحة فيه، ولكن الروبوتات تسمح بإجراء العملية من خارج الفم".
واستوحى الباحثون تصميم الروبوت المساعد "يومي" من روبوتات مشابهة تُستخدم لاستبدال الركبة المتضررة في 80% من حالات الإصابة.
وأجرى "أنصاري" حوالي 1000 عملية زراعة للأسنان باستخدام الروبوت الفريد من نوعه، الذي توجد نسختان منه فقط في الولايات المتحدة.
ويسمح الروبوت بتقليل تعرض المريض لانتفاخات سنية وأعراض ما بعد العملية، فضلًا عن تتبع تحركات المريض خلال العملية، من خلال ذراع لاقطة على الجانب الثاني من الفك، ترسل إشارات إلى ذراع الحفر خلال أجزاء من الثانية.
ويسمح الروبوت المثبت على رأس المريض، بحركته كيفما يشاء دون الحاجة لأن يبقى المريض ساكنًا تمامًا، إذ يعدل الروبوت خطته وفق الوضعية الجديدة للرأس.
ويُتوقَّع إجراء عمليات الأسنان بإدارة روبوتية كاملة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في حين يعمل الباحثون حاليًا على تطوير الروبوت لاستخدامه مستقبلًا في حفر العظام بدقة، ما يسمح بإدخاله إلى أصناف جديدة من الجراحة.