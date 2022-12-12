"يومي".. روبوت جرّاح يساعد أطباء الأسنان في الجراحات الدقيقة

ويعتمد الروبوت على فحص فم المريض بواسطة تقنية مسح ثلاثية الأبعاد، لتحديد الزوايا والأبعاد الدقيقة اللازمة لحفر عظام الفك وتثبيت الزرعات السنية.

واستخدم الدكتور رياز أنصاري صاحب عيادة لطب الأسنان في الولايات المتحدة، الروبوت المساعد لحفر عظام الفك وزراعة الأسنان.

وينفذ "أنصاري" الجراحة السنية في البداية على الحاسوب، ثم ينشئ خطة يتبعها الروبوت خلال عملية الجراحة الحقيقية في فم المريض.