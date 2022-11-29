تطوير هياكل صلبة مستوحاة من الحيوانات لصناعة "الروبوتات"

صنع باحثون من دول مختلفة مواد تشكل هياكل حيوية صلبة مستوحاة من جسم آكل النمل وريش الطاووس الملون وصدف المحار.

وتمتاز هذه الهياكل بأنها أكثر قساوة وتنوعا واستدامة من المواد التقليدية، حيث يمكن لها أن تُستخدم في صناعة ألواح شمسية جديدة وروبوتات مرنة ومواد لتغطية الطائرات فائقة السرعة، بفضل صفاتها المتفوقة على المواد التقليدية.

وقالت الباحثة دريتي نيبال، المؤلفة الأولى للدراسة: "تستطيع الطبيعة حتى اليوم صناعة المواد بطريقة أبسط وأذكى مما نستطيع فعله في المختبر"، وفقا لموقع "فيز دوت أورغ".

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "نيتشر ماتيريالز"، إلى أنهم اعتمدوا على تقنية المركبات النانوية المستوحاة من الطبيعة، القادرة على تشكيل بروتينات ذات صفات مختلفة عن المعادن والمواد البلاستيكية التقليدية.