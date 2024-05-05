تخشى البعد العسكري.. واشنطن قلقة من تقدم الصين في ارتياد الفضاء

وأخيرًا، أطلقت الصين مهمة " تشانغ آه-6"؛ بهدف جمع عينات من الجانب البعيد للقمر؛ ما أثار دهشة واشنطن.

وقالت الصحيفة إن طموحات بكين الفضائية تجلت على نحو أكبر بعد إطلاقها للمركبة الفضائية المأهولة Shenzhou-18 إلى محطة "تيانغونغ"، التي تم تطويرها بعد استبعاد الصين من محطة الفضاء الدولية.

في الأثناء، دق تطوير الصين لأسلحة مضادة للفضاء، وتوسيع اتصالاتها الساتلية، ناقوس الخطر في واشنطن.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم رئيس وكالة "ناسا" بيل نيلسون، عن مخاوفهم بشأن التقدم الصيني، مشيرين إلى أنه قد تكون لدى بكين أهداف عسكرية متخفية وراء ما تقول إنه برنامج فضاء مدني.

ووفق "الغارديان"، أدى العدد المتزايد من أقمار التجسس الصينية، وتطوير الصين تقنيات قادرة على التلاعب بالأقمار الصناعية في المدار، إلى تصعيد التوترات بين البلدين، في وقت يؤكد فيه رئيس وكالة ناسا أن الولايات المتحدة والصين تخوضان سباقا للعودة إلى القمر.