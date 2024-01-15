احذر.. رموز الاستجابة السريعة قد تكون للقرصنة

يمكن أن تكون رموز الاستجابة السريعة QR Code ملائمة للغاية للانتقال إلى مواقع الويب، وتنزيل التطبيقات، وعرض قوائم المطاعم. ولهذا السبب أصبحت وسيلة للجهات الفاعلة السيئة لسرقة بيانات الاعتماد، وإصابة الأجهزة المحمولة بالبرمجيات الخبيثة، وغزو أنظمة الشركات.

ونشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعاً هائلاً في الهجمات الموجهة ضد الأجهزة المحمولة، والعديد منها عبارة عن هجمات تصيد احتيالي. السبب وراء قيام المهاجمين بذلك هو أنهم يعرفون أن الأجهزة المحمولة تحتوي على معلومات وبيانات وصور وفيديوهات قيّمة للمستخدمين.

وسيلة هجوم رائعة