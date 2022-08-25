إنستغرام تتيح مشاركة المنشورات و"ريلز" باستخدام "QR Code"

أتاحت منصة مشاركة الصور ”إنستغرام“، للمستخدمين ميزة جديدة من شأنها تسهيل عملية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، المعروفة باسم ”ريلز“ (Reels).

وأبلغ عدد من المستخدمين عن أنهم يستطيعون الآن مشاركة المنشورات (الصور) أو ”ريلز“ مع أي مستخدم آخر من خلال رمز ”QR“.

ونقل موقع ”تك كرانش“ التقني عن متحدث باسم الشركة، قوله في هذا الشأن: ”لتسهيل مشاركة الأشخاص والشركات لمحتوى معين، أطلقنا مؤخرًا القدرة على إنشاء رموز QR للحسابات الشخصية والعلامات والمنشورات والمواقع وريلز والمزيد“.

وأضاف المتحدث أنه يمكن للمستخدمين أيضاً مشاركة الرمز من خلال تجربة خريطة المنصة المتحركة القابلة للبحث التي أطلقتها أواخر يوليو الماضي. وقبل إطلاق الميزة، كان المستخدمون يستطيعون مشاركة المنشورات والمقاطع من خلال الرسائل المباشرة (DMs) أو رابط ”URL“ فقط.

ويمكن للمستخدمين الآن مشاركة المنشورات والـ“ريلز“ من خلال الضغط على أيقونة الثلاث التي سيظهر فيها خيار المشاركة من خلال رمز الـ“QR“ الجديد. أما عن نسخة الويب، فيمكن إضافة ”/qr“ إلى عنوان ”URL“ لإنشاء رمز ”QR“.

وكانت ”إنستغرام“ قد أتاحت ميزة مشاركة الحسابات الشخصية للمستخدمين من خلال رموز ”QR“ منذ بضع سنوات حتى الآن، لكن الإعلان عن الميزة الجديدة يعد المرة الأولى التي تسمح به لمشاركة المنشورات ومقاطع الفيديو القصيرة ”ريلز“.

وكان أليساندرو بالوزي، مطور البرامج ومسرب أخبار تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهير، قد شارك في وقت سابق بتطوير منصة الصور المملوكة لشركة ”ميتا“ للميزة الجديدة مع متابعيه من خلال لقطة شاشة توضح كيفية عملها.

ووفقاً لتقرير ”تك كرانش“، قد تكون الميزة مفيدة للممثلين مثلاً؛ حيث يمكنهم نشر الرموز في أماكن عديدة للترويج لأفلامهم أو عروضهم الجديدة. كما يمكن للمغنين نشر الرموز لإبراز مقاطع ”ريلز“ الخاصة بأغانيهم الجديدة أو مواعيد حفلاتهم القادمة.

وأشار التقرير إلى أن المطاعم أيضاً يمكنها الاستفادة من الميزة الجديدة واستغلالها من خلال نشر صور للمكان وقائمة الطعام حتى يستطيع الزائرون مشاهدتها قبل زيارة المكان. ولم توضح منصة ”إنستغرام“ ما إذا كانت الميزة الجديدة متاحة لجميع المستخدمين أم لا حتى الآن.

علاوة على ذلك، يمكن للشركات الناشئة استخدام الرموز السريعة في ترويج عمليات التسوق، حيث يمكنها عرض المنتجات أو تنظيمها لدفع العملاء إلى منشورات المنتجات الفعلية. ورأى التقرير أن ”إنستغرام“ ستستخدم الميزة للترويج للتجارة الإلكترونية عبر منصتها الرقمية.

وتجدر الإشارة إلى أن التسوق الإلكتروني أصبح التوجه السائد في الفترة الأخيرة، وصرح أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة ”غوغل“ الأمريكية بأن الشباب في الولايات المتحدة يستخدمون المنصات الاجتماعية، مثل ”تيك توك“ و“إنستغرام“، لاكتشاف أماكن جديدة للتسوق منها أو حتى مطاعم جديدة لزيارتها.