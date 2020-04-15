في خطوة تقربها من المنافسة مع "آبل".. غوغل تطور معالجاتها الخاصة لهواتف "بكسل"

كشف موقع "أكسيوس"؛ أن شركة غوغل الأمريكية أحرزت تقدما كبيرا في تطوير معالج جديد خاص بها، للإصدارات المستقبلية من هاتفها الذكي بكسل، بالإضافة لأجهزة الحاسوب المحمول "اللاب توب كروم بوك".

وبحسب التقرير، يمكن أن تساعد هذه الخطوة غوغل على منافسة آبل بشكل أفضل التي تطور رقائقها الخاصة بها، كما سيتولّد عن النهج الجديد من غوغل، ضربة لشركة Qualcomm، التي تعنى بتوفير معالجات للعديد من أحدث الهواتف المتطورة، بما في ذلك هاتف بكسل.

وفقا لمصدر مطلع، يشير تقرير "أكسيوس" إلى أن تطوير الشريحة الداخلية لشركة غوغل تحمل الاسم الرمزي Whitechapel "وايت تشابل"، وقد تم تصنيعها بالتعاون مع شركة سامسونغ وسيتم استخدام تقنيتها الحديثة 5 نانومتر لتصنيع الرقائق، كما تتضمن معالج ARM 8-core، بالإضافة إلى تضمين الشريحة الجديدة نقاط مخصصة للذكاء الاصطناعي.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تلقت غوغل النماذج الأولية من شريحتها المُطورة. ومع ذلك، من المحتمل ألا تكون تلك الرقائق المطورة جاهزة للتشغيل بهواتف بكسل حتى العام المقبل، وبحسب المصدر يمكن للإصدارات اللاحقة من الهواتف و أجهزة كروم بوك أن تعمل بالشريحة الجديدة.

يشار إلى أن العديد من الشركات بدأت تتحرك في تجاه إنتاج معالجتها الخاصة بها، لتوفير التكاليف والتحكم بشكل أفضل في مصيرها.