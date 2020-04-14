في خطوة مفاجئة.. غوغل تستبدل تطبيقات أندرويد بـ"الويب"

اتخذت شركة "غوغل" قرارا مفاجئا باستبدال تطبيقات أندرويد بتطبيقات الويب التقدمية (PWA)، التي هي في الأساس عبارة عن صفحة ويب تبدو وكأنها تطبيق تقليدي.

وبحسب خبراء التقنية، تعد تطبيقات الويب التقدمية أكثر سرعة ووظيفية من ذات التطبيقات الموجودة في أندرويد، كما أنها تستهلك مساحة تخزين أقل وتتطلب طاقة أقل للتشغيل.

وكافحت غوغل لسنوات من أجل تحسين تطبيقات أندرويد لكي تعمل على شاشات بحجم شاشات الحاسب اللوحي، وبالرغم من حدوث تحسن بعد أن أطلقت غوغل حاسب (Pixelbook)، لكن لا تزال هناك العديد من البرامج التي لا تعمل بشكل جيد.

ويؤثر التغيير الحالي على تطبيقين رئيسيين فقط، هما تويتر و(يوتيوب تي في) YouTube TV، حيث استبدلت جوجل تطبيق تويتر على متجر (Google Play) بتطبيق ويب تقدمي في وقت سابق من هذا الشهر، كما استبدلت تطبيق (YouTube TV) بإصدار (PWA) أواخر الأسبوع الماضي.

عند تنزيل (YouTube TV) أو تويتر من متجر (Google Play) على جهاز (Chromebook)، سيعمد المتجر إلى تنزيل (PWA) وتثبيته، وبالنظر إلى الطريقة التي تعمل بها تطبيقات الويب التقدمية (PWA)، فستظهر هذه التطبيقات وتعمل كتطبيقات عادية، ويمكن إلغاء تثبيتها مثل التطبيقات العادية.

يشار إلى أن تطبيقات الويب التقدمية كانت متوافرة سابقا في متجر (Google Play)، لكن الفرق هو أنها أصبحت الآن الإصدارات الافتراضية من تويتر و (YouTube TV)، بحيث عند الرغبة بتثبيت أحد هذين التطبيقين، فإن جوجل تدرك أن المستخدم لديه جهاز (Chromebook) وتبدأ في تثبيت (PWA) بدلا من إصدار أندرويد.