آبل تطور تطبيقا يساعد المكفوفين في التعرف على الوجوه

كشفت براءة اختراع، أن شركة آبل تعمل على تطوير تطبيق يمكن ”المكفوفين“ من التعرف على أوجه الناس باستخدام كاميرا الآيفون.

ومن شأن النظام الجديد المصمم لمساعدة المكفوفين وأصحاب إعاقات البصر، أن يمكن مستخدمي الآيفون من التعرف على وجوه الناس من خلال تصويرهم بكاميرا الآيفون، حيث يتعرف التطبيق على وجوههم وينطق أسماءهم.

وتم نشر براءة الاختراع بعنوان: ”الأجهزة والأساليب وواجهات المستخدم الرسومية لالتقاط الصور المدعومة“، أمس الخميس.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تشير براءة الاختراع إلى أن الآيفون سيكون قادرا على إصدار توجيهات صوتية، تعلم المستخدم المكفوف ما إذا كان بحاجة إلى توجيه الكاميرا يمينا أم يسارا لتصوير وجه الشخص.

كما سيصدر التطبيق تعليقات مثل: ”شخصان في الزاوية السفلية من الشاشة“ أو ”وجهان بالقرب من الكاميرا“؛ لإعلام المستخدم بموقع الأشخاص.

ويمكن للتطبيق أيضا التعرف على الوجوه من صور المستخدم وذكر أسمائهم، إلا أن الخبراء حذروا من أن وجود الكثير من الأشخاص في الصورة سيشوش النظام، ولذلك سيحتاج النظام إلى بعض التطوير مستقبلا.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون فقط من ضعف البصر، وليس العمى الكامل، يعرض التطبيق مربعات حول الوجوه، والتي ينقر عليها المستخدمون لسماع التعليمات حول مكان النظر والاسم.