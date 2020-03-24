”أبل“ تعتزم إطلاق هاتف آيفون 2020 بشاشة ضخمة وكاميرات ”خارقة“ (صورة)

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة ”أبل“ تعتزم إطلاق هاتف آيفون 2020 متميز بقياس شاشة 6.7 بوصة خلال العام الجاري، فيما سيحمل الجهاز بحسب التسريبات الأخيرة كاميرا خلفية متطورة جدا.

وذكر محلل المعلومات الشهير مينغ تشي كو، صاحب التسريبات الموثوقة المتعلقة بمنتجات ”أبل“، أن الكاميرا الخلفية للجهاز تأتي بالعديد من التحسينات، من ضمنها أجهزة استشعار أكبر تلتقط المزيد من الضوء لجودة صورة أفضل إلى جانب التحول إلى نظام تثبيت الصورة الميكانيكي.

وأضاف أن جهاز آيفون بقياس 6.7 إنش، سيحتوي أيضا على نظام تثبيت الصورة الميكانيكي لتعويض اهتزاز اليد، كما أن حجم المستشعر الأكبر يساعد في تقليل التشويش في الصورة.

وستشكل تلك التسريبات، إن أصبحت حقيقة، أحد أهم التغييرات التي أجرتها ”أبل“ على الكاميرا منذ أن أضافت العدسة الثانية مع هاتف (iPhone 7 Plus)،

وتوقع كو في مذكرة بحثية، أن التكنولوجيا ستصل إلى نموذجين أو ثلاثة نماذج آيفون جديدة في عام 2021.

وتفيد التسريبات كذلك، بأن نظام تثبيت الصورة الميكانيكي يمكن أن يجلب ميزة التثبيت للعدسة الواسعة جدا على أجهزة آيفون المستقبلية، بدءا من نموذج 6.7 بوصة.

وتستخدم شركة أبل نظام تثبيت الصورة البصري، الذي يستخدم حركة العدسة بدلا من حركة المستشعر، لتعويض الاهتزاز، ويمكن أن يؤدي نظام تثبيت الصورة الميكانيكي إلى الحصول على لقطات أفضل مع ملحقات العدسات المرفقة مثل (OlloClip).

ويشاع أن جهاز آيفون بقياس 6.7 إنش، سيمتلك أكبر شاشة على الإطلاق بالمقارنة مع أي جهاز آيفون موجود حاليا، كما توضح المعلومات أنه أطول قليلا من (iPhone 11 Pro Max).