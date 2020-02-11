مجموعة ”مبادلة“ تخطط لزيادة استثماراتها في علوم الحياة والتكنولوجيا الطبية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ”مبادلة“ للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، خلدون خليفة المبارك، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة ستزيد استثماراتها في علوم الحياة والتكنولوجيا الطبية زيادة كبيرة، حيث تتوقع أن يكون قطاع الرعاية الصحية مربحا.

وأضاف المبارك خلال مؤتمر استثماري في أبوظبي: ”ستروننا نزيد استثمارنا في ذلك المجال زيادة كبيرة.“

وكانت ”مبادلة“ للاستثمار التي تملك ”كليفلاند كلينك أبوظبي“، قد استحوذت العام الماضي على أمانة للرعاية الصحية، وهي مزود للرعاية طويلة الأجل متخصص في إعادة التأهيل وخدمات الرعاية الصحية المنزلية.

وتدير ”مبادلة“ أصولا بنحو 240 مليار دولار، وهي ثاني أكبر مستثمر حكومي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار الذي تقدر أصوله بنحو 700 مليار دولار.