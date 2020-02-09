أبوظبي تجري محادثات مع بنوك لإصدار سندات دولية

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تجري أبو ظبي محادثات مع بنوك من أجل إصدار سندات محتمل، في الأسواق الدولية هذا العام، فيما تخطط الإمارة للتعامل مع المستثمرين العالميين في الدخل الثابت على أساس أكثر انتظاما في ظل انخفاض أسعار النفط، حسبما أفادت مصادر وكالة ”رويترز“. وقالت المصادر: إن ”الحكومة (الإماراتية) تجري محادثات مع بنوك بشأن خيارات جمع تمويل بعد تغييرات…