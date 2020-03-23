”أبل“ تلغي القيود على شراء أجهزة آيفون عبر الإنترنت بسبب كورونا

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أظهرت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة أبل الاثنين، أن الشركة تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف آيفون التي تقتصر على جهازين فقط. وتتيح قوائم المشتريات من المتاجر الإلكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة إلي هونغ كونغ والبر الرئيس للصين للعملاء شراء أكثر من عشرة أجهزة لكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات آيباد وماكبوك. وامتنعت ”أبل“…