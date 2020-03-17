”أبل“ تطور تقنية تمنع تلصص الآخرين على شاشة هاتفك‎

كشفت براءة اختراع مُسربة تطوير شركة ”أبل“ لتقنية قد توفر حلًا لمنع المتطفلين من التلصص على شاشة هاتفك.

وقدمت عملاقة التكنولوجيا براءة اختراع جديدة لتقنية قادرة على التمييز بين مالك الجهاز والمتلصص غير المرغوب فيه، وتشويش الشاشة متى دعت الحاجة لذلك.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تستخدم التقنية، التي يُطلق عليها ”تشفير العرض المعتمد على النظرات“، تكنولوجيا التعرف على الوجه لتحديد المالك وتقنية تتبع العين لتحديد المكان الذي ينظر إليه في الوقت الحالي.

وعندما يظهر وجه مجهول، سواء في الأمام أو في الخلفية، يتم تنشيط تشفير النظرات وتشوش الشاشة أمام الأعين غير المصرح بها، بينما يستمر المالك في استخدام الجهاز دون أي انقطاع.

وستفيد هذه التقنية أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية المليئة بالمواصلات العامة، والتي كثيرًا ما تتضمن بعض المتلصصين.

فسواء كان شكلًا من أشكال التطفل أو مجرد ملل، يعتبر نظر المتلصص لجهاز الآخرين خرقًا للخصوصية، ولذلك صممت ”أبل“ هذه التقنية الموضحة في براءة الاختراع التي يبدو أنها قُدمت في 9 سبتمبر 2019.

ويُتوقع أنه يمكن أن يكون أول إصدار لهذه التقنية على أجهزة أيباد وأيفون، ولكن يمكن أن تشق طريقها في نهاية المطاف إلى أجهزة سطح المكتب وحتى ساعات أبل.