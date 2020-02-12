تعرف على منتجات سامسونغ في مؤتمر غلاكسي ”إس 20“

أعلنت ”سامسونغ“ خلال مؤتمر غالاكسي إس 20 عن إطلاق عدد من منتجاتها الجديدة، والتي تضمنت 3 إصدارات مختلفة من جهازها الرائد غالاكسي إس 20، ونسخة جديدة من هاتفها القابل للطي ”Galaxy Z Flip“، وسماعات غالاكسي بودز بلس.

أولا: ”Galaxy Z Flip“

على الرغم من أن جهاز ”Galaxy Z Flip“ القابل للطي هو الجهاز الذي من المحتمل أن يحظى بأكبر قدر من الاهتمام، لكنه -أيضا- سيكون الأقل شراء.

وعلى غرار جهاز ”Razr“ القابل للطي من موتورولا، ينقلب الهاتف إلى نصفين، وتقول شركة ”سامسونغ“ إن الزجاج قوي بدرجة كافية لينحني 200 ألف مرة.

وذكرت الشركة أنها ستبيع الجهاز بالتجزئة بمبلغ 1380 دولارا؛ ما يجعلها أقل بقليل من جهاز ”Razr“ من موتورولا البالغ 1499 دولارا، ويأتي الجهاز بثلاثة ألوان هي: الأرجواني، والأسود والذهبي، وسيكون متاحا في الـ 14 من فبراير الحالي.

ثانيا: ”Galaxy S20“

فقد أعلنت الشركة -أيضا- عن ثلاثة إصدارات مختلفة من طرازها الجديد ”S20″، وهي“S20“ و ”S20 Plus“ و ”S20 Ultra“.

وقد حصلت الكاميرات على تطوير مهم، إذ يحتوي كل من ”S20“ و ”S20 +“ على كاميرا بدقة 64 ميجابكسل، بينما يحتوي ”S20 Ultra“ على كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وجميع الهواتف الثلاثة قادرة على تصوير فيديو ”8k“ يمكن بثه على تلفزيونات ”8k“ من سامسونغ.

وكانت سامسونج على درجة ثقة كبيرة من جودة الفيديو لدرجة أنها بثت المؤتمر مباشرة من أجهزة ”S20“.

وتتميز الكاميرات -أيضا- بميزة جديدة تسمى ”Space Zoom“، إذ ذكرت الشركة أن آلية التكبير، والتصغير تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي القادر على التقريب 30 مرة.

وتبدأ طلبات الشراء المسبق لأجهزة ”Galaxy S20“ و ”S20 +“ و“S20 Ultra“ في الـ21 من فبراير/شباط الحالي، وستكون الهواتف متوافرة بأسعار 999 دولارا و 1199 دولارا و 1399 دولارا على التوالي.

ثالثًا: سماعات غالاكسي بودز بلس

كما أعلنت شركة سامسونغ -أيضا- عن إصدار جديد من سماعات ”Galaxy Buds“، وهي تشبه إلى حد كبير طراز العام الماضي، ولكن الشركة ستضاعف عمر البطارية وتحسن إلغاء الضوضاء.

وتحتوي السماعات على جانبين للاستماع، وثلاثة ميكروفونات للمكالمات، لذلك لديك فرصة أفضل في أن تكون قادرا على سماع من تتحدث إليه وأن يستمع لك.

ويمكن أن تستمر البطارية في الجهاز الآن لمدة 11 ساعة، وهي متوافقة مع نظام التشغيل ”iOS“، بحيث يمكنك مشاركتها مع أصدقائك على ”iPhone“ أو استخدامها في ”iPad“، كما يتم شحن السماعات بالشحن لاسلكيا وبصورة سريعة جدا.

وستتوافر سماعات غالاكسي بودز بلس في الـ14 من فبراير/شباط مقابل 149 دولارا.