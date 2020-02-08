ليس ”غالاكسي S20“.. أول هاتف في العالم يأتي بميزة متفردة

قبل أيام قليلة من الإعلان عن انطلاق سلسلة هواتف Galaxy S20، كشفت شركة ZTE العالمية النقاب رسميا عن هاتف Axon 10S Pro.

ويتضمن أحدث أجهزة ZTE شرائح Qualcomm’s Snapdragon 865، كما يتضمن شاشة FHD + OLED منحنية 6.47 بوصة وتخزين ذاكرة فلاش UFS 3.0 سعة 256 جيجابايت، وذاكرة RAM تصل إلى 12 جيجابايت.

ويعتبر هاتف ZTE هو الأول من نوعه في ذاكرة LPDDR5 RAM، وبالرغم من أن 10S يمتلك أحدث وأسرع معالج Qualcomm أسرع بنسبة تصل إلى 25% من Snapdragon 855 ، إلا أن ZTE تقول إن تحسيناتها التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي يجب أن تبقي الهاتف يعمل في أفضل حالاته، كما أن لديه بطارية 4000 mAh في الداخل.

وزودت ZTE جهاز Axon 10S Pro بنظام كاميرا ثلاثية، وتحتوي الكاميرا الأساسية على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، والذي يكمله كاميرا فائقة الدقة بدقة 20 ميغابكسل وكاميرات تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل.

وجهاز Axon 10S Pro جاهز للشبكة بسرعة 5 جيجا ويدعم أيضا شبكة Wi-Fi 6. سوف يتم تشغيله بنظام Android 10.

ومع ذلك لم يتم الإعلان بالضبط عن وقت إصدار الجهاز، أو كم سيكلف الهاتف.