بشاشة قابلة للطي.. سامسونغ تطلق غلاكسي Z Flip (صور)

أطلقت شركة سامسونغ رسميًا هاتفها الجديد القابل للطي غلاكسي Z Flip في إعلان ترويجي رسمي أثناء حفل توزيع الأوسكار، بالتزامن مع عقد مؤتمرها الرسمي لإطلاق أحدث منتجاتها الذي عُقد يوم 11 فبراير.

يأتي الهاتف الجديد مع شاشة بحجم 6.7 بوصة، مع ثقب كاميرا صغير في زاوية الشاشة، عند إغلاقه، نشاهد شاشة صغيرة للغاية، يمكن للمستخدمين أيضًا التقاط صور شخصية في حالة إغلاق الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، صدر الهاتف مع شاشة ثانوية في الخلف توفر الوقت والإشعارات حيث توضح بيانات الاتصال خلال الرد على المكالمة، دون أن تفتح الهاتف، يأتي الهاتف في ثلاثة ألوان: الأسود والأرجواني والذهبي.

تدّعي شركة سامسونغ أن الجهاز قادر على التعامل مع 200 ألف طية، عبر الاستعانة بزجاج نحيف للغاية وقابل للطي في واجهة الهاتف، الأمر الذي من شأنه أن يوفر له مزيدًا من المتانة إلى جانب حماية العين من الألوان.

وفي تدارك لبعض عيوب الإصدارات السابقة، يحتوي الهاتف الجديد على نوع من نظام الفرشاة في الداخل وإبعاد الغبار والأشياء، كما يعمل الهاتف بمعالج ثنائي النواة بدقة 7 نانومتر، ورامات 8 غيغابايت مع ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.