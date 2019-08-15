للمرة الثانية.. ”هواوي“ تؤجل طرح ”Mate X“ لسبب مجهول

كشف مسؤولون بشركة هواوي عزم الشركة تأجيل إطلاق جهازها القابل للطي الأول Mate X إلى الأسواق، حيث كان مقررًا طرح الهاتف الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق موقع ”تيك رادار“.

وكانت ”هواوي“ أجلت قدوم الهاتف القابل للطي Mate X للأسواق في يونيو الماضي، بعد المشاكل التي واجهت سامسونغ مع جهازها ”غلاكسي فولد“ وتحديدًا مع شاشته، حيث أعلنت الشركة الصينية حينها أنها ستؤجل وصوله للأسواق لاتخاذ المزيد من إجراءات السلامة والأمان مع جهازها لتجنب وقوعه في نفس المشاكل.

وأكد التقرير أن مسؤولي هواوي أشاروا إلى أن الهاتف لن يصل الأسواق قبل نوفمبر من العام الجاري، وبذلك ستتمكن سامسونغ من تحقيق السبق للوصول إلى السوق بهاتفها ”غلاكسي فولد“ المنتظر وصوله في سبتمبر/أيلول المقبل.

ولم يكشف التقرير عن أية أسباب وراء التأجيل الثاني لجهاز هواوي، إذ قد يكون الأمر متعلقًا بقلق هواوي من الحظر الأمريكي على التعامل معها، وبالتالي سيؤثر ذلك على هواتفها من حيث الاعتماد على نظام تشغيل ”غوغل أندرويد“، وكذلك معالجات الشركات الأمريكية مثل ARM وكوالكوم، إذ قد يكون التأجيل هدفه كسب المزيد من الوقت للتأكد من سلامة وعملية البدائل التي تعمل عليها الشركة الصينية منذ فترة طويلة لتستغني عن المنتجات الأمريكية.