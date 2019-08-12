”هواوي“ تطرح هاتف Mate 30 الشهر المقبل بهذه الميزة المثيرة (فيديو وصور)

أعلن مدير قطاع برمجيات إلكترونيات المستخدمين بهواوي ”وانج شينغلو“، أن الشركة تنوي طرح هاتفيها الجديدين Mate 30 وMate 30 برو بحلول منتصف الشهر المقبل في إحدى الدول الأوروبية.

وأكد مسؤول هواوي، أن الهاتف القادم سيأتي بمعالج Kirin 990 والذي يعتبر أحدث معالجات هواوي والتي تعمل بتقنية 7 نانومتر EVU، إلى جانب أن الهاتف سيحمل كاميرا خلفية فريدة بتصميم دائري و4 عدسات تصوير، من بينها عدستان بدقة 40 ميغابكسل، وفقًا لبعض التقارير الصادرة مؤخرًا.

وأشار“وانج“ إلى أن الشركة ستطرح الهواتف الجديدة بواجهة استخدامها الأحدث EMUI 10 المعتمدة على نظام تشغيل جوجل أندرويد Q، مع العلم أنه كانت هناك تقارير تؤكد نية الشركة الصينية لطرح هواتفها بنظام تشغيلها الخاص HarmonyOS.

وأكدت التوقعات، أن Mate 30 سيقدم تصميمًا يجمع بين الزجاج والمعدن، إلى جانب أنه سيحمل شاشة بقدرة تحديث 90 لقطة في الثانية الواحدة.