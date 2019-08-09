لهذا السبب.. ”سامسونغ“ تحذف إعلانًا يسخر من ”آيفون“

حذفت شركة سامسونغ عددًا من الفيديوهات الإعلانية عبر قناتها على موقع يوتيوب، والتي كانت تتضمن هجومها الساخر على هواتف نظيرتها ”آبل“ بعد تخلي الأخيرة عن مخرج السماعات التقليدية 3.5 مم، منذ وصول آيفون 7 إلى الأسواق في 2016، وذلك نتيجة قيام الشركة الكورية بالخطوة نفسها مع جلاكسي نوت 10.

ووفق موقع ”بيزنس آنسايدر“ فإنّ ”سامسونغ“ تعمدت في العديد من الحملات الإعلانية انتقاد قرار ”آبل“ بالتخلي عن مخرج السماعات التقليدية، وكانت تراه قرارًا مؤثرًا على استخدام الهاتف للاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات، بل وكانت تتباهى بأنها ما زالت تحتفظ بالخاصية في هواتفها الرائدة حتى غلاكسي إس 9 وهواتف نوت 9 العام الماضي، قبل أن تتخلى عنها في أحدث إصداراتها.

وكان أكثر الإعلانات شهرة من بين سلسلة حملات ”سامسونغ“ الساخرة من ”آبل“، الإعلان الذي يحمل اسم ”Growing Up“ والذي يحكي قصة شاب مستخدم لهواتف آيفون منذ بداياتها ومتمسك للغاية بأجهزتها، مرورًا بمرحلة احتياجه لسلك إضافي لتشغيل سماعته المفضلة على هاتفه آيفون 7.

وعللت شركة سامسونغ قرار التخلي عن مخرج السماعات التقليدية بأن ذلك أضاف 2-3% إضافية إلى عمر بطاريات هواتف نوت، حيث قدم 100 مللي أمبير إضافية، إلى جانب تقليل الحيز المجوف داخل الهواتف، مما ساعد على تقديم نظام تفاعلي محسوس للهواتف يقوي من تفاعل المستخدم مع الهاتف.