Galaxy Book S لابتوب جديد من سامسونغ.. تعرف عليه (فيديو)

كشفت شركة سامسونغ عن جهازها الشخصي الجديد Galaxy Book S والذي أكدت أنه يجمع بين عملية اللابتوب وخفة وسهولة التنقل الخاصة بالموبايل، وهو مدعوم بمعالج كوالكوم 8cx، كما أنه يقدم عمر بطارية يكفي لتشغيل الجهاز لمدة 23 ساعة في اليوم.

يأتي الجهاز الجديد بشاشة 13.3 بوصة مع إمكانية قراءة 10 نقاط لمسية في نفس الوقت لشاشته، مع ذاكرة داخلية 256 أو 512 غيغابايت، ويمكن ترقيتها إلى تيرابايت، ويعمل الجهاز بمعالج كوالكوم المصمم خصيصًا للأجهزة الشخصية بتقنية 7 نانومتر، حيث يقدم أداء أفضل من حيث المعالجة 40% و80%، و كذلك من حيث القدرة على عرض الرسوميات المتطورة بشكل انسيابي وسلس، وأشارت الشركة إلى أن بطارية الجهاز تكفي لتشغيل فيديوهات بشكل مستمر لمدة 23 ساعة يوميًا.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل ويندوز 10 وشاشته العملاقة تجعل منه جهاز حاسوب مميز، ولكنه أيضًا يقدم ميزة رائعة من مزايا الهواتف الذكية وهي الاتصال بشبكات الموبايل LTE، وبالتالي يمكنك استخدامه متصلًا بالإنترنت في أي وقت وأي مكان.

ومن أهم المزايا اللافتة للانتباه في غلاكسي بوك اس، هو أنه يمكن شحنه بواسطة الشاحن الخاص بهاتف الشركة الأحدث غلاكسي نوت 10 الجديد، ويبدأ سعر الجهاز من 999 دولار.

يعتبر الجهاز الجديد هو أولى ثمار تعاون مايكروسوفت مع سامسونغ، والذي خرج مدير مايكروسوفت التنفيذي ساتيا ناديلا ومدير سامسونغ التنفيذي DJ Koh ليعلناه على مسرح حفل الإطلاق، الأربعاء الماضي، في مفاجأة أذهلت الحضور.