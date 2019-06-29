كوريا الشمالية تطلق ”آيفون“ خاصًا يحظر جميع المواقع الأوروبية

في حلقة جديدة من سلسلة القرارات المنسبوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أطلقت الدولة التي تعاني من الفقر والجوع هاتفًا ذكيًا جديدًا يحظر جميع المواقع الأوروبية.

وعلى الرغم من تفاخر كوريا الشمالية باعتمادها على نفسها، يبدو أن الآيفون الجديد صُنع في الصين.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يعجز الهاتف الذكي المسمى ”بيونغ يانغ 2425“ عن الاتصال بأي شبكة ”واي فاي“ أجنبية، ولا يسمح للمستخدمين بفتح الصور ونغمات الرنين التي تأتي على الهاتف.

إلا أنه يستطيع الاتصال بشبكة واي فاي ”ميراي“ التي تديرها الدولة، ليتمكن المستخدمون من متابعة الإذاعة المحلية.

وقال محللو كوريا الجنوبية إن الهواتف صينية الصنع وقد تم استيرادها كمنتج مكتمل قبل تثبيت البرامج الكورية الشمالية.

وتُظهر صور دعاية الهاتف الجديد إمكانية تثبيت تطبيقات لتعلم اللغة الصينية والإنجليزية، إلى جانب موسوعة معتمدة من الحكومة وتطبيق خاص بالطقس.

كما يوجد أيضًا تطبيق مكتبة يشبه تطبيق ”كتب آبل“ والذي يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى كتب حاصلة على موافقة الدولة.

وقالت الإذاعة الكورية ”تم تعزيز الهاتف بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة لتزيد سرعة المعالجة بنسبة 150 ٪، كما أصبحت شاشة اللمس أكثر سلاسة“.

وأضافت ”وتستخدم ميزة التعرف على الوجه كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء تتيح للمستخدمين فتح الشاشة حتى في الأماكن المظلمة دون الحاجة إلى وضع بصمة أصابعهم أو كتابة كلمة مرور“.