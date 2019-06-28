ترامب ”يود“ لقاء كيم في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه يود لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.