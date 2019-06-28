قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه يود لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
ترامب ”يود“ لقاء كيم في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
المصدر: رويترز
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه يود لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
المصدر: رويترز
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه يود لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.