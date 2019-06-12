سول: شقيقة كيم جونغ أون تزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

أكدت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، اليوم الأربعاء، لتقديم العزاء في لي هي-هو، السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية.

ونقلت الوزارة عن كوريا الشمالية قولها إن كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، ستزور قرية بانمونغوم الحدودية في المساء، ومن المتوقع أن تلتقي بمسؤولين كوريين جنوبيين.

وكانت لي هي-هو، التي وافتها المنية يوم الاثنين، أرملة الرئيس السابق كيم داي-جونغ، الذي كان أول زعيم كوري جنوبي يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل عام 2000.

وتأتي زيارة كيم يو جونغ بعد عام من اتفاق شقيقها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول قمة بينهما على العمل في سبيل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، ما أدى إلى الحد من مخاوف نشوب حرب.

والكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية نظرًا لانتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة وليس معاهدة سلام.

وشهد العام الماضي عددًا من اللقاءات الرفيعة المستوى بين الشمال والجنوب، بما في ذلك ثلاث قمم بين كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وزارت كيم يو جونغ كوريا الجنوبية لحضور الأولمبياد الشتوي في فبراير/ شباط 2018، كما كانت ترافق شقيقها في القمم.