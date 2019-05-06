”أبل“ تطلق تطبيقات وميزات جديدة بأحدث الخدمات الشهر المقبل‎

تعتزم شركة آبل إطلاق عدد كبير من التطبيقات والميزات وأدوات التطوير الجديدة في مؤتمرها السنوي للبرامج خلال الشهر المقبل.

ولتحسين أجهزتها وتعزيز اتصالها بالعملاء، ستستمر عملاق التكنولوجيا الاستهلاكية في السير على خط رفيع بين جذب صانعي التطبيقات من الخارج والمنافسة معهم أيضًا، بحسب وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية.

ويبدأ مؤتمر آبل، أو WWDC، في 3 حزيران/ يونيو المقبل، وستكشف الشركة خلاله عن تحديثات لأنظمة التشغيل التي تعمل على أجهزة آيفون وآيباد وماك وأبل ووتش وآبل TV.

وتتضمن الميزات البارزة، تحديثات لتطبيقات آيفون الأساسية مثل الخرائط Maps والتذكيرات والرسائل، وتطبيقات جديدة لساعة أبل Apple Watch تجعلها أكثر استقلالية عن آيفون، وإدخال تحسينات على قدرات تتبع الصحة لأجهزة آبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه الخطط.

ومنذ إطلاق آيفون عام 2007، اتبعت أبل نهجًا نشطًا لتحديث أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الخاصة بها كل عام، وغالبًا ما تكون منتجات الشركة فريدة من نوعها وأكثر قدرة، مقارنة بمنافسيها؛ لأن برامج آبل الخاصة تعمل جيدًا مع الأجهزة.

وتتيح التحديثات الجديدة أيضًا للمستخدمين الوصول إلى أحدث خدمات آبل مثل Apple Music والاشتراك في خدمة البث الجديدة TV+، ما يمنح آبل دفقًا دائمًا من العائدات.

وتوضح الميزات الجديدة القادمة إلى ساعة آبل Apple Watch التوازن الذي يجب على الشركة تحقيقه.

وتخطط آبل لإضافة متجر ”آب ستور“ مباشرة إلى Apple Watch حتى يتمكن المستخدمون من تنزيل التطبيقات أثناء التنقل، وقد يفتح ذلك فرصًا جديدة هائلة للمطورين الخارجيين، ما يعزز عمليات تنصيب التطبيقات.

ولكن لدى آبل أيضًا، تطبيقات جديدة للساعة خاصة بها، فقد قال أشخاص مطلعون على الخطط، إنها ستكون هناك تطبيقات صحية جديدة وآلة حاسبة وتطبيق كتب للاستماع إلى الكتب الصوتية من معصمك.