اختبار: أداء بطارية آيفون منخفض بشكل كبير مقارنة بما تقوله ”أبل“ (صور)

اُتهمت شركة ”أبل“ بـ“المبالغة في تقدير“ أداء وعمر بطارية العديد من أجهزة آيفون، فقد اختبرت وكالة 9 Consumer watchdog نماذج من أجهزة آيفون، ووجدت أن أعمار جميع بطارياتها كانت أقل من الوقت الذي حددته شركة ”آبل“.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، كانت بطارية هاتف آيفون إكس آر iPhone XR هي الأسوأ بين الـ 9 أجهزة، حيث وجدت الوكالة أنها استمرت لمدة 16 ساعة و32 دقيقة فقط، على عكس ما قالته ”آبل“، من أنها يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 25 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت التقارير أن شركة ”آبل“ ادعت أن عمر بطارياتها قد يستمر لمدة أطول بـ 81-51 % مما كشفته نتائج الوكالة.

وردًا على ما قالته الوكالة، قالت“ آبل“ في بيان: ”بفضل التكامل القوي بين الأجهزة والبرمجيات، تتميز أجهزة آيفون بالذكاء في إدارة استخدام الطاقة لزيادة عمر البطارية لأقصى حد، كما أن الوكالة اختارت عدم مشاركة معاييرها، لذا يستحيل تحليل نتائجها والاعتماد عليها“.

وأضافت الشركة أنها ”تلتزم بقياساتها الخاصة، كما قالت إنه في الكثير من الأحيان، لا تعكس الاختبارات المعملية حقيقة أو كيفية أداء البطارية في الواقع“.

ووفقَا للخبراء، قد يتأثر أداء البطارية بالعديد من العوامل، بما في ذلك اتصال الهاتف بالبيانات أو شبكات واي فاي، بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى المستخدمة وبعض العوامل الخارجية مثل درجة الحرارة.

بالإضافة إلى شركة ”آبل“، أجرت الوكالة أيضًا اختبارات على هواتف العديد من الشركات الكبرى، بما في ذلك إتش تي سي ونوكيا وسامسونغ وسوني، فوجدت أن عمر بطاريات هواتف إتش تي سي كان أقصر قليلًا بحوالي 5% من تقديرات الشركة، وعلى النقيض كشفت الوكالة أن بطاريات الأجهزة التي اختبرتها من سامسونغ وسوني ونوكيا، كان عمرها وأدائها أفضل مما قالته الشركة المصنعة.