تسريب يكشف توجه آبل لتغيير منفذ ”Lightning“ لأجهزة آيفون القادمة

كشف تسريب عن توجه شركة آبل لتغيير منفذ ”Lightning“، الذي رافق أجهزة آيفون منذ إصدار ”آيفون 5“ عام 2012، واستبداله بكابل ”USB-C“، الأكثر شيوعًا.

وتستخدم أحدث طرازات آبل من أجهزة ”آيباد برو“ و“ماك بوك برو“ كابل ”USB-C“، ويبدو أنها ستضم إصداراتها الجديدة من آيفون للقائمة.

ووفقًا لمدونة التكنولوجيا اليابانية ”Macotakara“، سيرافق آيفون لهذا العام محول طاقة ”USB-C“، على الرغم من أن الهواتف ستبقى مزودة بمنفذ ”Lightning“.

وسيحصل المستخدمون على كابل USB-C-to-Lighting بجانب الهاتف الذي يتم توصيله بمحول الطاقة.

ويعود سبب التغيير إلى أن كابل ”USB-C“ بقوة 18 وات سيشحن الهاتف بشكل أسرع بكثير من كابل ”Lightning“، وهذا يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على توصيل أجهزة آيفون الخاصة بهم بأجهزة ”ماك بوك أو آيباد“.

ويمهد ذلك التغيير الطريق أمام إصدارات 2020 من آيفون للحصول على منفذ USB-C بالكامل، وهو شيء ينادي به الكثير من مستخدمي الجهاز.