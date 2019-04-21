آبل تستعد لإطلاق آيفون 11 بـ 3 كاميرات خلفية

كشف المحلل التقني الشهير لآبل ،مينغ تشي كو، أخيرًا عن مميزات هاتف آيفون 11 الجديد الذي يعرف أيضًا باسم آيفون 2019.

وأوضح كو أن هواتف آيفون 11 الجديدة المتوقع صدورها في النصف الثاني من العام الجاري، ستتميز بكاميرات أمامية ذات دقة عالية من المتوقع أن تصل إلى 12 ميغا بكسل، وذلك على عكس الجيل الحالي من هواتف آبل، مثل: آيفون، وآيفون إكس إس، وإكس آر، المزودة بكاميرات أمامية ذات دقة 7 ميغا بكسل.

ووفقًا لما نقله موقع إنديان إكسبريس، سيتميز آيفون 11 المنتظر بـ 3 كاميرات خلفية، وستكون إحداها مزودة بعدسة واسعة الزاوية ذات دقة 12 ميغا بكسل، كما ستتميز الأخرى بعدسة مقربة تعرض الصورة بضعف الحجم، بينما ستتميز الكاميرا الثالثة بمستشعر زاوية عريض للغاية من سوني.

كما كشف كو أن آيفون 11 سيتميز بشاشة إل سي دي بحجم 6.1 بوصة، كما ستتميز الكاميرا الأمامية بدقة 12 و5 ميغا بكسل بالإضافة إلى تزويد الهاتف بوضع ”بورتريه“ Portrait، مثل المزود في آيفون إكس إس.

وقال كو إن كاميرات هواتف آيفون 11 الثلاثية تتميز بنظام 12MP/1um المقدم حصريًّا من سوني.

ومن المتوقع إطلاق آيفون 11 في أيلول/سبتمبر 2019، ويبدو أن آبل تركز هذه المرة على الكاميرا لتستعيد مكانتها بين المنافسين الذين طغوا عليها بأنظمة الكاميرات الحديثة، مثل هواوي.