”آبل“ تطلق نسخة محدثة من ”آيفون 8“ في مارس 2020

تعتزم شركة ”آبل“ إطلاق نسخة محدثة من هاتف ”آيفون 8“ في شهر آذار مارس 2020، وفقًا لتقرير بمجلة Economic Daily News ومقرها الصين.

ومن المتوقع أن يباع ذلك الطراز بـ 649 دولارًا، ويستهدف الأسواق الناشئة، حيث تواجه أبل منافسة شديدة من قبل صينيين مثل هواوي وشاومي.

وأشار التقرير، إلى أن الطراز الجديد سيحافظ على ميزة الشاشة ”إل سي دي“ مقاس 4.7 بوصة بنفس أبعاد الطراز الأصلي، ولكنه سيأتي بمعالج أبل A13 المرتقب وكاميرا واحدة مطورة وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

وذكر التقرير، أن شركة Pegatron، ثاني أكبر مزود لأجهزة آيفون بعد شركة Foxconn، ستقوم على الأرجح بتصنيع الطراز الجديد المُعدل، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاجه إلى 20 مليون وحدة.

يذكر أن ”أبل“ أطلقت جهاز آيفون 8 إلى جانب آيفون X وآيفون 8 Plus في عام 2017، ولا يزال الجهاز متاحًا للشراء في جميع أنحاء العالم.

ويبدو أن شركة ”آبل“ ترغب في الاستحواذ على قطاع الهواتف الذكية متوسطة الفئة من خلال آيفون 8 المعدل وخاصة في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين.

ولم تتمكن أبل من تحقيق نتائج جيدة في هذا القطاع بالذات؛ لأنها تقدم فقط منتجات من الفئة فائقة التميز.

ويمكن أن يعمل الطراز الجديد من آيفون 8 والمزود بمعالج A13 على توفير فرص لشركة أبل في التنافس بشكل أفضل مع اللاعبين الصينيين، مثل: أوبو، ون بلس، هواوي وفيفو.