تسريب يكشف شكل هواتف غوغل بيكسل 3a و3a XL (صورة)

كشفت تسريبات على الإنترنت، صورًا لهواتف غوغل الذكية المقبلة، بيكسل 3a و3a XL عبر الإنترنت، ما يوفر لمحة عن شكل هذه الأجهزة، وتُظهر الصور، التي حصل عليها موقع Android Headlines، الهاتفين وهما جنبًا إلى جنب، ويبدو أن كليهما به حواف كبيرة تحيط بالشاشة، ما يشير إلى أن غوغل لا تخطط لمسايرة المنافسين في ”الشاشة الكاملة“.

كما يبدو أن الأجهزة ستأتي أيضًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم بأعلى الهاتف، في حين كشفت التسريبات أن بيكسل 3a و3a XL ستكون في متناول الجميع بشكل أكبر مقارنة مع هواتف بيكسل 3 الأصلية مما يساعد على جعل أحدث تقنيات غوغل في متناول العملاء من الفئة المتوسطة.

وسيحتوي الجهاز بيكسل 3a على شاشة بحجم 5.6 بوصة ، بينما سيحتوي 3a XL على شاشة بحجم 6 بوصات، ومن المتوقع أن يتم تزويد كلا الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

وسوف يتم تشغيل بيكسل 3a بواسطة معالج كوالكوم سنابدراجون 670 ، بينما من المتوقع أن يحتوي 3a XL على المعالج سنابدراجون 710، بينما ستأتي الأجهزة الجديدة بكاميرا خلفية ثنائية بدقة 12.2 ميغابكسل والموجودة في سلسلة بيكسل 3.

وأورد التسريب تاريخ 7 أيار/مايو، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه انعقاد مؤتمر مطوري غوغل I / O ، مما يشير إلى أنه التاريخ الذي سيتم فيه الكشف عن الأجهزة الجديدة رسميًا.