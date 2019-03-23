مفاجأة.. ابنة مؤسس هواوي تستخدم جميع منتجات ”آبل“ (صور)

نشر موقع The Breaker News عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، نسخة من وثيقة تتضمن المتعلقات الشخصية التي كانت بحوزة مديرة هواوي المالية وابنة مؤسس الشركة، مينغ وانزهو، عندما تم القبض عليها في مطار فانكوفر في كندا، كانون الأول/ديسمبر الماضي.

والغريب أن معظم أجهزة مينغ الشخصية كانت من تصنيع منافسة شركة أبيها، ”آبل“.

وكشفت الوثيقة، التي نشرتها المحكمة التي تنظر في قضية تورطها في معاملات مالية تخرق العقوبات الأمريكية على إيران، عن أن ابنة مؤسس هواوي كانت تحمل معها آيفون 7 بلس وماك بوك آير 12 بوصة وآيباد برو، وإلى جانب ذلك كان بحوزتها إصدار RS Porsche المميز من هاتف Mate 20 Pro.

وتعتبر تلك الواقعة ليست الأولى التي تظهر استخدام أحد موظفي هواوي أجهزة آبل، حيث إن الشركة قامت مؤخرًا بإقالة عدد من موظفيها المسؤولين عن إدارة حساباتها الاجتماعية؛ بسبب نشرهم لتغريدات على الحسابات الرسمية للشركة باستخدام هواتف آيفون، وقد تكرر الأمر كذلك مع العديد من الشركات الأخرى وأشهرها سامسونغ.