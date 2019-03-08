الصين: سنتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن شركة ”هواوي‎“

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الخارجية الصيني ”وانغ يي“، الجمعة، أن بكين تتخذ وستواصل اتخاذ ”كل الخطوات اللازمة“ للدفاع عن شركة ”هواوي“ العملاقة للاتصالات.

وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال يتعلق بالشركة: ”تقع على عاتق الحكومة الصينية أن تضطلع بهذه المسؤولية“، مضيفًا أن الشركة تتعرض ”لقمع سياسي متعمد“ من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف: ”يكفي أن يكون لدينا موقف موضوعي ومحايد، لكي نرى أن الإجراءات الأخيرة ضد شركة وأفراد صينيين معينين ليست مجرد مسألة قضائية، بل هي قمع سياسي متعمد“.

وتابع وانغ يي، على هامش الدورة السنوية للبرلمان: ”نحن ندعم الشركات والأشخاص المَعنيّين في استخدام الوسائل القانونية من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم، حتى لا يكونوا حُمْلانًا صامتة“.

وكانت ”هواوي“ رفعت دعوى على الولايات المتحدة لمنعها من شراء منتجات وخدمات المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات، في هجوم مضاد على الأمريكيين الذين يتهمونها بالتجسس.

وبذلك تكون المجموعة الصينية العملاقة لإنتاج الهواتف الذكية قد نقلت المعركة إلى قاعات المحاكم، فيما كانت قد أطلقت أصلًا حملة إعلامية لدحض اتهامات واشنطن ضدّها.

وتقول واشنطن، إن معدات ”هواوي“ المخصصة للجيل الخامس من الشبكات ”5- جي“ قابلة للاختراق من قبل بكين.

والدعوى رفعت في بلانو في ولاية تكساس الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، وتهدف إلى منع الإدارات الأمريكية من شراء معدات وخدمات ”هواوي“، أو التعامل مع شركات هي من زبائن الشركة الصينية.