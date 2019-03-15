”سامسونغ“ تخطط لهواتف ذكية بكاميرا أمامية خفية

أعلن نائب مدير شركة ”سامسونغ“ لقطاع البحث والتطوير للشاشات، ”يانج بيونج دوك“، أن الشركة الكورية تعمل حاليًا على تطوير نوع جديد من الشاشات، والتي تقدم امتدادًا كاملًا على واجهة الهاتف دون وجود أي ”نوتش“ أو قطع في الشاشة للكاميرا الأمامية.

وأوضح ”يانج“، أن الفكرة الجديدة ستستغرق عامًا أو عامين لتنفيذها، إلى جانب أنه لم يكشف عن طبيعة التنقية المستخدمة، إلا أنه أكد أن ”سامسونغ“ لديها القدرة التقنية على تقديم الكاميرا الأمامية أسفل زجاج الشاشة نفسها، وستعمل بشكل طبيعي دون أي تأثير على أدائها.

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق الشركة لهواتفها المختلفة بتصميم شاشتها الجديد Infinity O، والذي يتيح وضع الكاميرا داخل الشاشة نفسها دون الحاجة إلى وجود ”نوتش“ يستحوذ على جزء من الشاشة.

ووفقًا لما نشره موقع ”ذا ڤيرج“ التقني، فإن سامسونغ كانت قد أعلنت من قبل، تطويرها لعدد من التقنيات التي تتيح إخفاء بعض المكونات أسفل الشاشة نفسها، مثل مستشعر البصمة وسماعات مكبرة وأزرار خفية تفاعلية Haptic buttons ومنصة الكاميرا بشكل خفي داخل الشاشة نفسها.

يذكر أن العديد من الشركات تتنافس نحو فكرة الشاشات الكاملة بلا أي فتحات بداخلها، إلى جانب سامسونغ، مثل ڤيڤو وهواوي.