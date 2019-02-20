”إل جي“ تكشف عن طرح 3 هواتف جديدة.. تعرّف على مواصفاتها الدقيقة

كشفت شركة ”إل جي“ عن عزمها طرح 3 هواتف جديدة في السوق تقع ضمن الفئة المتوسطة، وهي ”LG Q60″ و“LG K50″ و“LG K40″، وذلك قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر برشلونة للموبايل السنوي MWC“ 2019″.

وتتميز الهواتف الثلاثة، بحسب ما كشفت الشركة الكورية، بشاشات ذات جودة عرض مميزة ”HD+“ وتقدم تجربة صوتية مميزة للصوت المحيطي بتقنية ”DTS:X 3D“، ولم تكشف إل جي عن تفاصيل حول تسعير أو موعد إطلاق هواتفها الجديدة للأسواق..

وتأتي هواتف ”LG Q60″ و“LG K50“ بشاشة بقياس 6.26 بوصة، ومعالج ثماني النواة بسرعة تردد 2 جيغاهيرتز وبطارية 3500 مللي أمبير، إلى جانب قدوم ”Q60“ بذاكرة عشوائية 3 جيغابايت وذاكرة داخلية 64 جيغابايت، بينما ”K50“ سيأتي بذاكرة عشوائية 3 جيغابايت و32 جيغابايت كذاكرة داخلية، إلى جانب قدوم ”LG K40“ بشاشة 5.7 بوصة والمعالج نفسه، بالإضافة إلى 2 جيغابايت كذاكرة عشوائية وذاكرة داخلية تبلغ سعتها 32 جيغابايت وبطارية بسعة 3000 مللي أمبير.

ولكن، تتفاوت القدرة التصويرية للهواتف، حيث قدمت الشركة كاميرا سيلفي 13 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة لهاتفها ”Q60″، فإحداها بدقة 16 ميغابيكسل، وهي العدسة الرئيسية والعدسة الواسعة بدقة 5 ميغابيكسل والثالثة عدسة لالتقاط معلومات عمق الميدان بدقة 2 ميغابيكسل، أما بالنسبة لهاتف ”K50“ فيأتي بكاميرا سيلفي أيضًا 13 ميغابيكسل، بينما الكاميرا الخلفية مزدوجة 13 ميغابيكسل للرئيسية والثانية 2 ميغابيكسل لعمق الميدان، أما ”k40“ فيحمل كاميرا سيلفي 8 ميغابيكسل وكاميرا خلفية 16 ميغابيكسل.

وستكون الهواتف الثلاثة بمزايا فريدة منها زر خاص باستدعاء مساعد غوغل الذكي ”Assistant“ وميزة بصمة الوجه.