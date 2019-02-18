”غوغل“ يتسبب بـ“أزمة“ عسكرية في تايوان (صور)

كشفت صور أصدرتها خرائط غوغل ”، عن موقع قاعدة للدفاع الصاروخي في تايوان؛ ما تسبب بأزمة عسكرية في البلاد.

وأظهرت الصور ذات الأبعاد الثلاثية، أنواع قاذفات ونماذج صواريخ في القاعدة الواقعة في حي ”شينديان“ بمدينة ”نيو تايبيه“، بشكل واضح جدًّا.

والصواريخ، التي ظهرت بالصور من طراز باتريوت أرض-جو (SAM) القابلة للتنقل، التي تستخدم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

ولم تكشف تايوان عن تلك المعدات العسكرية، إلا بعد أن أطلقت ”غوغل“ خاصيتها الجديدة لإظهار تضاريس ثلاثية الأبعاد لـ4 مدن رئيسة في تايوان، وهي: تايبيه، ونيو تايبيه، وتاويوان، وتايشونغ.

وقال وزير الدفاع التايواني يين تيه فا، إنه ”تم تشكيل قوة عمل مع ”غوغل“ للبحث عن التعديلات المناسبة لحماية الأمن القومي والمواقع السرية من أي استهداف محتمل من قبل بكين“.

وأكد أن ”مواقع البنية التحتية للدفاع ليست ثابتة، ولن تكون هي نفسها في أوقات الحرب“، مضيفًا أن ”ما حدث لن يؤثر على العمليات العسكرية في تايوان“.

وتجري محادثات بين تايوان و“غوغل“ لإخفاء الصور، في حادثة ليست الأولى من نوعها، ففي عام 2016، طالبت تايوان ”غوغل بطمس جزء من جزيرة ”تايبينغ“ الذي أظهر 4 مبانٍ عسكرية جديدة على الساحل الغربي.

وتشهد العلاقات التايوانية الصينية توترًا، خاصة بعد خطاب رئيس الصين شي جين بينغ الشهر الماضي، الذي وصف فيه توحد الجزيرة مع البر الرئيس ”بأمر لا مفر منه“.

ولازالت الصين ترى تايوان جزءًا من أراضيها، على الرغم من وجود حكم منفصل في البلدين منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949.

وقالت بكين، إنها لن تتردد في استخدام القوّة إذا أعلنت تايبيه رسميًّا الاستقلال، أو في حالة التدخل الخارجي، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة، أقوى حليف لتايوان.