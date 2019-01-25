وسط توتر مع الصين.. أمريكا ترسل سفينتين حربيتين إلى مضيق في تايوان

أعلنت الحكومة التايوانية أن الولايات المتحدة أرسلت سفينتين حربيتين للمرور عبر مضيق تايوان يوم الخميس، في أول عملية من نوعها هذا العام، مع زيادة واشنطن وتيرة العبور من الممر المائي الاستراتيجي وسط توتر مع الصين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إن السفينتين اتجهتا شمالا وإن رحلتهما تتفق مع القواعد، لافتة إلى أن السلطات راقبت العملية عن كثب “لضمان أمن البحار والاستقرار الإقليمي”.

لكن تلك العمليات قد تتسبب في تأجيج التوتر مع الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا منها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي للسيطرة.

ويرجح أن تفسر تلك الخطوة، في تايوان باعتبارها علامة دعم من حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط تصاعد الخلاف بين تايبه وبكين.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في أوائل يناير/كانون الثاني إن الصين تحتفظ بحق استخدام القوة لإخضاع تايوان للسيطرة. وفي المقابل ردت رئيسة تايوان تساي إينج وين بالتعهد بالدفاع عن ديمقراطية الجزيرة.

ولا توجد لواشنطن علاقات رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بحكم القانون بمساعدتها في الدفاع عن نفسها، وهي المورد الرئيس للسلاح إلى الجزيرة.