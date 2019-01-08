بالفيديو.. شاهد كيف ستخفي “إل جي” تلفازك عندما لا تشاهده

أزاحت شركة “إل جي” النقاب عن أول تلفزيون قابل للطي “LG Signature”، الذي يعتمد على أسلوب مميز في إخفاء نفسه داخل قاعدة يرتكز عليها، وذلك يحدث خلال 10 ثوانٍ فقط بهدوء ودون أي ضوضاء، ويمكن إخراج الشاشة بحجمها العملاق 65 بوصة إلى العالم من جديد بكبسة زر.

وتقدم الشركة إلى مستخدميها تجربة مميزة مع تلفزيونها الجديد من خلال تزويده بأحدث تقنيات “4K”، وكذلك جودة عرض فائقة الوضوح مع الألوان من خلال تقنية “HDR”، إلى جانب تزويده بإمكانيات متعلقة بدعم تشغيل المساعدين الصوتيين مثل أمازون أليكسا وكذلك جوجل أسيستانت، فكلاهما يجعل من السهل على المستخدم أن يوجه أوامر بصوته إلى الجهاز، سواء لإتمام بعض المهمات من خلاله، أو توجيه أوامر إلى بقية أجهزة المنزل الذكية المتصلة معًا بشبكة إنترنت تجمعها.

يعتبر التلفزيون الجديد حلًا تقدمه الشركة لتتماشى مع الخط الجديد الخاص بتصنيع تلفزيونات يمكن للمستخدم أن يخفيها من النظر داخل غرفة معيشته، مع تراجع الاعتماد على التلفزيونات بشكل رئيسي للتسلية ومشاهدة المحتوى المصور وذلك مع انتشار وسيطرة الموبايل، بحيث يمكن تحويل التلفزيون إلى شيء مفيد بعيدًا عن تشغيله، حيث أضافت إل جي أيضًا وضعًا أسمته “Line Mode” الذي يسمح للمستخدم أن يخفي شاشة التلفزيون بحيث لا يظهر إلا رُبعها فقط، بحيث يمكنه تشغيل الموسيقى عليها وتعرض أزرار التحكم في مشغل الموسيقى.

ومن المتوقع أن يأتي سعر التلفزيون باهظًا للغاية، حيث يحمل العديد من التقنيات المتطورة، في الوقت الذي بدأ فيه تلفزيون “إل جي” الشهير “Wallpaper” من 8000 دولار، فإن الجهاز الجديد على الأغلب سيتخطى هذا الحاجز بفارق كبير.